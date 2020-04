El barbijo casero impide que la persona que pueda tener el virus (sea asintomática o simplemente haya salido de casa a pesar de tener síntomas) lo transmita a otras.

El uso de este elemento es un agregado más a la fuerte tarea de prevención y no reemplaza a las principales medidas: respetar el aislamiento social, la distancia de dos entre personas y el lavado de manos con agua y jabón.

Preguntas comunes

¿Desde cuándo es obligatorio?

La obligatoriedad fue dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras a partir del 13 de abril y se extenderá mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.

Se establece el uso obligatorio en las dependencias públicas, oficinas privadas y locales comerciales que impliquen atención al público. Incluso los comercios deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección.

¿Puedo comprar barbijos en lugar de hacer uno casero?

No. El uso barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador, en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por ANMAT, quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos: salud, seguridad, defensa civil y protección ciudadana.

¿Quiénes deberían usar barbijo casero?

Todas las personas que no puedan evitar quedarse en casa y concurran a lugares donde se complique aplicar medidas de distanciamiento social, como supermercados, farmacias, bancos, transporte público o espacios laborales.

¿Y quiénes no deberían usar barbijo casero?

Los cobertores de tela no se recomiendan para menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda.

¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el barbijo?

Cualquier cobertor de tela hecho en el hogar puede servir como medida adicional. A la hora de confeccionarlos, es importante verificar que se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara, que estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas, que incluyan múltiples capas de tela (al menos dos) y que permitan la respiración sin restricciones.

¿Cómo se limpia de manera segura un barbijo casero?

Con agua tibia y jabón. Siempre de ambos lados. El secado debe ser natural, es decir, dejar que se seque con el aire. Es importante luego lavarse bien las manos con agua y jabón.

¿Si uso barbijo casero puedo volver a hacer vida normal?

No. El barbijo casero se debe usar en situaciones puntuales. Es una medida adicional para quienes no puedan evitar el aislamiento. No reemplaza al distanciamiento social, ni al lavado de manos.

