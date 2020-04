Un mes internados, pero sin síntomas

En Argentina y el mundo, la enfermedad provoca consecuencias similares. El 20% de los infectados requiere internación y atención médica por complicaciones respiratorias -el 5% debe ser ingresado a terapia intensiva-. En tanto que el 80% de los casos positivos solo presenta síntomas leves: fiebre, dolor de garganta y muscular durante algunos días. Para algunos infectados, el coronavirus es tan leve que ni siquiera llegan a relacionar los síntomas con la enfermedad.

Los dos cipoleños están en el último grupo. El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó que se encuentran en “muy buen estado de salud, esperando que sus análisis den negativo”.

Es un caso poco común, que genera desconcierto en Salud. Se encuentran bien, pero seguirán hospitalizados para evitar contagios.

En los permanentes positivos radica el misterio. Las muestras que les toman en forma periódica en el centro asistencial de Neuquén en el que están internados dan positivo una y otra vez. “No se sabe por qué dan siempre positivo, pero eso significa que aún tienen carga viral en su cuerpo, más allá del tiempo que pasó desde el diagnóstico”, aseguraron desde Salud.

La cuarentena forzada en una clínica busca garantizar la prevención de nuevos contagios, ya que ninguno de los pacientes requiere actualmente de cuidados médicos, más allá del monitoreo permanente de sus síntomas.

Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Salud, se refirió al caso y precisó que no recibirán el alta hasta que no haya certezas de que no tienen más el virus. “Lamentablemente, tienen que seguir internados”, afirmó.

Un protocolo estricto para el alta

La premisa es prevenir

Los expertos aseguran que no hay certezas sobre el coronavirus, por ser una enfermedad nueva. Eso provoca que se refuercen medidas preventivas, como el aislamiento de los enfermos y la cuarentena general.

Doble negativo

Una vez que desaparecen los síntomas, los pacientes no corren riesgos. Sin embargo, aún pueden contagiar el virus por lo que, para recibir el alta, dos hisopados consecutivos deben dar resultado negativo.

