Se anotaron 260 taxistas para recibir alimentos

Segundo "Charly" Chávez, integrante del gremio que lidera Luis Sepúlveda, manifestó que el viernes remitió vía internet la nómina de los postulantes y señaló que ahora están a la espera de lo que resuelva la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria, a la que pertenece Pablo Núñez, el funcionario ante quien se han hecho las gestiones. En contactos no presenciales, sino con uso del teléfono y las redes por las restricciones pandémicas.

Chávez se manifestó de acuerdo con el hecho de que la comuna revise la lista y defina quién es beneficiario y quién no, por cuanto en la actual crisis y sus limitaciones no se debe concentrar solo en algunos la ayuda mientras hay otros que pueden no estar recibiendo nada.

En tanto, Liliana Villegas, titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti, expresó su rechazo a la falta de formalidad con que, a su juicio, se está propiciando la entrega de módulos alimentarios a los taxistas y dijo que el Municipio debió haber consultado antes a todas las entidades del rubro para su instrumentación. Sin embargo, se mostró muy firme en cuanto a la necesidad de que los tacheros reciban, al menos, algo de comida por parte de las autoridades comunales y sostuvo que, en el actual contexto, incluso una bolsa de alimentos como la que se va a entregar resulta poco y podrían necesitarse más.

Esperan que Di Tella les dé participación

Los tacheros están interesados en mantener cuanto antes una reunión con el intendente Claudio Di Tella. Obviamente, en la forma en que se impone hoy, es decir a través de videoconferencias. Lo dijo la referente Liliana Villegas, de la APTC, quien dijo que el jefe comunal debería recabar la opinión de los diversos sectores de la sociedad en la adopción de medidas difíciles. La misma postura la tiene el dirigente de la Acttya, Rubén Galván, quien dijo , al igual que Villegas, que los viajes hay caído un 70 por ciento y la recaudación diaria no pasa de 500 pesos, a repartir entre titular y chofer.

