En diálogo con LM Cipolletti, la encargada Tamara Muñoz contó que esta mañana llegaron a trabajar al salón y encontraron que había entrado por una ventana trasera y que se llevaron todo lo que pudieron.

Rompieron el candado del freezer y se robaron toda la carne y el pollo destinado a la comida de todo el mes. También se llevaron la bomba de agua, una batidora, la balanza, espumadera y las cajas con mercadería. Lo que no pudieron llevarse, lo tiraron al piso y lo rompieron”, indicó Tamara.

Agregó que el lugar funciona de lunes a viernes y asiste diariamente alrededor de cien personas con el almuerzo y la merienda.

“Esta mañana comenzó a llegar la gente para poder comer, porque ellos no tienen otra opción, y se nos rompía el corazón al tener que informarles que no vamos a poder hacer la comida durante todo el mes porque no tenemos nada. Son muchas las familias que contaban con la comida asegurada, la única forma que tienen de alimentarse”, expresó la mujer.

La denuncia la radicaron en el destacamento policial de Puente 83, y solicitaron a la comunidad no comprar ninguno de los elementos mencionados y que podrían haber sido robados del comedor, y dar aviso al personal del lugar para poder dar con los autores del robo.

“Somos trabajadores de la economía popular y día a día hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder sacar adelante nuestro comedor y merendero. Esperamos que esto no quede en la nada y que se encuentren a los verdaderos responsables”, reclamaron.

