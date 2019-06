No sabe si la pena pueda inhabilitarlo en ese cargo y si puede tener fueros. “Eso se verá. Ojalá que pueda ingresar, pero mi idea no pasa por zafar. Mi candidatura no me hará esquivar a la Justicia. No es por esto que me meto en política”, concluyó.

Su postulación a ocupar una banca como legislador en la Cámara Baja, en el tercer lugar de la lista, tiene que ver con el estado de desprotección que asegura haber vivido en carne propia. Advirtió que “hay un vacío legal” para quienes defienden la vida y sostuvo: “Estamos bastante desamparados”.

Los médicos, en Río Negro, sí tienen protección legal para no hacer abortos no punibles, ya que alcanza con que se registren a tiempo como objetores de conciencia, y no tienen complicaciones legales.

Mientras recorre el país, Rodríguez Lastra cursa una licencia que fue avalada por una junta médica y vence el 2 de agosto. “Mi trabajo es en una guardia, tomando decisiones sobre la salud de la paciente y su hijo. Esto implica un compromiso de total dedicación y yo no estaba en condiciones de hacerlo, ni podía exponer a mis pacientes”, explicó.

Sin embargo, después del 2 de agosto tiene la intención de volver a trabajar al hospital de Cipolletti, siempre que se lo permitan y no existan presiones externas lo suficientemente fuertes. “Si es por mí, vuelvo. Pero existe una presión política que es real y va a seguir existiendo, y no sé qué alcance puede tener (Marta) Milesi y su entorno sobre el ejercicio de mi profesión, si regreso al hospital”, anticipó.

