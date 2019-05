Milesi: "La joven estuvo presa en el hospital local"

“Me contactó una cuidadora del hospital porque la situación era grave. Cuando ingresé a la sala no podía creer lo que estaba viendo. La joven tenía 19 años, pero realmente parecía de 14. Estaba en posición fetal, en una sala totalmente oscura, y se tapaba la cara con el cabello. Le llevé un regalito para intentar generar un vínculo, pero ella no hablaba. Me escribió un carta y me pedía que le saquen esa cosa”, expresó Milesi.

En ese momento la legisladora dijo que no pudo hacer más que abrazarla y expresarle que podía contar con ella. “Sentí vergüenza de ser médica, legisladora y mujer. Si tengo que contar todo lo que no se debe hacer en estas situaciones, es todo lo que se hizo”, relató. Y dijo: “A ella la violó el violador, pero también el sistema de salud, que tenía que cuidarla”.

Luego de ese primer encuentro con la joven, Milesi fue a la Fiscalía y presentó una denuncia penal. Pero se enteró de que ya existía una.

“Investigué las historias clínicas de Fernández Oro y de Cipolletti. En todo momento ella dijo haber sido violada. Lo que está claro en toda esta situación es que existió una obstrucción a la interrupción legal del embarazo porque se le exigían cosas para dilatar. No podemos decidir por sobre la paciente, hay que informar y respetar su deseo”, declaró la legisladora. Sobre la ley provincial, dijo que al igual que el Código Penal, no se expresan plazos de gestación porque lo único que puede cambiar según el tiempo es el procedimiento.

“La clandestinidad mata, y si una mujer llega al hospital desde allí, con más razón se debe actuar”, manifestó Milesi.

Alegatos: Para hoy, a las 11, está prevista la última audiencia. Las partes harán sus alegatos.

Juicio político

Organizaciones provida indicaron que van a impulsar el juicio político contra la legisladora Milesi por denunciar al ginecólogo Rodríguez Lastra. “Me dan risa. Yo no pienso contestarles a estos personajes, porque todo lo que tengan para decir me da más fuerza para seguir luchando”, dijo. Agregó que la denuncia se hizo porque no se cumplió la ley. “No pueden creerse Dios y decidir por el otro. Hay que terminar con el modelo médico hegemónico que decide sobre los pacientes. Acá, si hay justicia, va a marcar un antes y un después en Argentina”, afirmó.

“Tengamos en cuenta que en Oro la derivaron a un lugar clandestino (La Revuelta) para que tome medicación. Esto no lo vi jamás, y nunca estuvieron imputadas”, dijo Damián Torres, Abogado defensor de Leandro Rodríguez Lastra

Manifestaciones y agresiones

Fuera de los juzgados, una multitud invadió las calles. Los militantes provida tomaron España por completo, desde Urquiza hasta Reconquista. Adornaron la cuadra con carteles que aluden a la campaña “Salvemos las dos vidas”, banderas argentinas y bebés inflables. Pasan la noche allí. En un pequeño espacio, en España y Urquiza, quedaron las organizaciones feministas, a quienes les impedían acercarse hasta los tribunales.

Cerca del mediodía comenzó a sentirse la tensión. Primero un grupo de periodistas fueron increpados por los pañuelos celestes, cuestionándoles que no defendían al ginecólogo y denunciando parcialidad en la cobertura. La Policía instaló un vallado para evitar agresiones.

Pasadas las 16 terminaron las testimoniales y Lastra junto a su abogado tomaron un micrófono y les hablaron a sus seguidores que esperaban ansiosos.

Debate médico por las semanas de gestación

Ayer brindaron declaración testimonial tres reconocidos médicos, con el tiempo de gestación del bebé como punto central. El primero fue Gustavo Breglia, un médico forense quien estuvo encargado del informe pedido por el Juzgado de Familia. A través del análisis de las historias clínicas y una serie de entrevistas, Breglia dio cuenta de los riesgos para la paciente si se interrumpía el embarazo y si no se hacía, y los riesgos si el feto nacía con vida. Contó que el embarazo era de 20 semanas según la fecha de última menstruación y que no era deseado.

Dictaminó que en Fernández Oro las profesionales hicieron todo lo posible y pidieron la derivación. Agregó que las indicaciones con la que llegó la paciente al hospital cipoleño no involucraban riesgo de vida, que había consumido misoprostol y que la fiebre podía obedecer a eso y no a un proceso infeccioso. Dijo que “la interrupción era técnicamente posible”.

La ginecóloga y actual concejal cipoleña, Alejandra Villagra, dijo que en aquel momento redactó una nota al Ministerio de Salud informando la situación y afirmó que nunca tuvo contacto con la joven. “Tenemos la obligación por manual de evaluar al pacientito que nace con más de 24 semanas y reanimarlo”, dijo.

Por ultimo declaró Ernesto Beruti, un obstetra reconocido por su posición en contra del aborto. Afirmó que la vida humana comienza desde la concepción, y que Rodríguez Lastra actuó como debía hacerlo para evitar un shock séptico en la paciente. Indicó que no existió un aborto en curso porque esto habría sido irreversible. “El aborto no es una solución acorde a la dignidad de las mujeres”, leyó a pedido de la fiscalía refiriendo a uno de sus artículos publicados.

