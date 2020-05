"La medida de distanciamiento social es entre personas tanto en la vía pública como en todos los locales comerciales, oficinas o consultorios con atención al público, ya sean de carácter privado o público", indica la resolución.

En cuanto a las salidas, remarcaron que -en el marco de la flexibilizan de la cuarentena- se dejó sin efecto la restricción de circulación en virtud del número de terminación del DNI. No obstante, señalaron que no se no habilitaron las salidas de esparcimiento por recomendación del Comité de Crisis y del Ministerio de Salud de Río Negro.

Las actividades que vuelven a funcionar desde este lunes

En Cipolletti, podrán atender al público, de 15 a 19, rubros como tiendas de indumentaria, calzado, marroquinería, juegos y jugueterías, cuidado personal (insumos para estética personal), pinturerías, venta de materiales para la construcción (vidrierías -fábrica de aberturas - materiales en seco – materiales electricidad – buloneria - materiales agua, gas - materiales áridos), decoración y colchonería.

También se suman las fotocopiadoras, librerías, venta de repuestos del automotor y motovehículos, electrodomésticos, insumos de computación, tiendas de telas, papeleras y /o derivados, distribuidoras de cotillón, bazar y artículos del hogar. El Ejecutivo municipal lo permite los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 19.

