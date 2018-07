Martín Santarelli fue la mente maestra detrás de las obras de arte callejeras que le dieron un poco más de vida a la ciudad; obras de arte que fueron captadas por los lentes de cientos de cámaras de fotografías y que hoy recorren las redes sociales a la velocidad de la luz.

Hay tres obras con su figura, a escala real, en paredes de las calles Tres Arroyos, 25 de Mayo y Brentana.

“Cuando volví a Cipolletti, me fui a vivir a la calle 9 de Julio y Puerto Belgrano en el mismo lugar donde tenía el estudio. Y me pasaba que en muchas noches regresaba caminando fumándome un pucho, con la mirada perdida. Y ahí hubo algo de identificación, me sentía un poco como el Chipi”, fue una que el artista cipoleño compartió con este diario hace ya mucho tiempo.

Las obras están en tres paredes: una en la calle Tres Arroyos, frente al Centro Cultural Municipal, otra en 25 de Mayo, entre San Martín y Roca, y la última Brentana casi Irigoyen. La primera fue realizada el 20 de noviembre y la segunda dos semanas después. Ambas se hicieron de noche. Leé la nota completa acá.

