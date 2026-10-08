Violencia de género y renuncia: un concejal atacó a su ex pareja

El concejal publicó un mensaje en sus redes sociales en el que asumió "total responsabilidad y culpa" por un episodio de violencia de género.

Violencia de género y renuncia: Costa Brutten se aleja del Concejo y rompe la fórmula que proyectaba con el sorismo.

El concejal por " Incluyendo Bariloche " Leandro Costa Brutten emitió una nota pública en la que asumió su responsabilidad en la agresión a su ex pareja. Pidió perdón a su entorno y a los barilochenses, y anunció que renunciará a la banca que ocupa en el Concejo Deliberante de la ciudad.

El edil barilochense Leandro Costa Brutten elaboró una carta abierta para asumir su "culpa y responsabilidad" en una agresión hacia su ex pareja y anunció que renunciará a su banca en el deliberante de la ciudad cordillerana.

"Soy absolutamente responsable" dijo el edil peronista, luego de pedir perdón a su familia y a los barilochenses.

De acuerdo a lo que él mismo describió, el edil forcejeó con su ex pareja para sacarle su teléfono celular, luego de perseguirla tres pisos, cuando ella intentaba filmarlo en un edificio de Bariloche.

El concejal aseguró que protagonizó un "forcejeo violento" y dijo que se presentará en sede judicial para sumir su responsabilidad por su "repudiable actitud y comportamiento ilegal".

Un caso de "inhabilidad moral"

Costa Brutten señaló también que tuvo un comportamiento ilegal y "contrario a lo que corresponde como hombre y ser humano, que siempre debe respetar a toda mujer y convivir con respeto de la ley en nuestra sociedad".

En la misma nota que publicó en sus redes sociales este miércoles a la tarde, anunció que cumplimentará su dimisión como concejal de Bariloche “"por carecer de aptitud moral y legal para representar a los barilochenses en el importante ámbito del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche".

En la parte final del texto pidió "perdón a mi ex esposa, a mis hijos, a mi madre, a mi padre que está en el cielo, el que seguramente he perdido por mi falta de actitud cristiana y respeto a las decisiones y vida de los demás y también a todas las personas que esperan y exigen que todos los hechos de vida se resuelvan con el corazón y el respeto a los que queremos en nuestra vida".

El legislador barilochense confirmó que su renuncia a la banca es indeclinable y será presentada este jueves en el cuerpo deliberante de la localidad lacustre.

Una baja a la fórmula 2027

En mayo, Costa Brutten aseguró que fue convocado por referentes del peronismo rionegrino para sumarse a una construcción política provincial y planteó críticas a la conformación de listas "a dedo", sin descartar una eventual candidatura junto a María Emilia Soria. En el mes de agosto, el referente de "Incluyendo Bariloche" oficializó su adhesión a la propuesta de la intendenta roquense. En ese momento y en relación con el armado del espacio "Río Negro en Acción", subrayó que la participación local no se limitará a la vicegobernación, sino que se enfocaría en soluciones concretas.

Con este hecho, Costa Brutten decide dar un paso al costado y asumir su responsabilidad en sede judicial. La confesión no solo provoca su salida del Concejo Deliberante, sino que también obliga al sorismo a barajar nuevamente el nombre que completará la fórmula para 2027.