La revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román superó las 4.500 firmas necesarias para avanzar hacia el referéndum popular. Sin embargo aclararon que hasta el viernes 9 de octubre, podrán firmar quienes así lo deseen.

Luz verde a la revocatoria impulsada por vecinos a la gestión de Marcelo Román en Allen. Fotos: Gentileza AN Allen.

La revocatoria del mandato del actual intendente Marcelo Román sumó un nuevo capítulo este miércoles cuando el sitio Inforo confirmó que ya superó las 4.579 firmas necesarias , equivalentes al 20% del padrón, para avanzar hacia el referéndum popular.

Superar las 4.579 adhesiones no revoca automáticamente el mandato de Marcelo Román: habilita el camino para que sean los vecinos de Allen quienes puedan decidir democráticamente , mediante un referéndum, sobre la continuidad o no del intendente.

Con el requisito cumplido , el próximo paso será que el Concejo Deliberante de Allen formalice el avance del proceso y convoque al referéndum correspondiente.

El Referéndum tendrá carácter obligatorio para todos los electores contemplados en el padrón 2023. La definición, por lo tanto, ya no quedará en manos de quienes impulsaron la revocatoria ni exclusivamente del cuerpo legislativo municipal: será la ciudadanía la que tendrá la última palabra mediante el voto popular.

''Depende de ustedes jugarse por un Allen Mejor"

Silvina Cantero, la vecina jubilada que inició el proceso de revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román, volvió a explicar los motivos que la llevaron a impulsar la iniciativa.

La vecina aclaró que la revocatoria no es de carácter personal hacia Marcelo Román, sino contra su gestión".

Desde el inicio del proceso, el pasado 10 de septiembre, miles de vecinos se acercaron a firmar para habilitar la instancia que permita que sea la propia ciudadanía la que decida en las urnas sobre la continuidad o no del intendente Marcelo Román.

Qué postura mantiene el intendente

Días atrás, el jefe comunal de la vecina localidad fue invitado a un programa de streaming en FM Master donde cuestionó el proceso de revocatoria e insistió con avanzar por la vía judicial para intentar frenar el procedimiento.

Pese a ese nivel de adhesión, Román volvió a cuestionar la legitimidad del proceso y reiteró su argumento sobre el 10% inicial, aun después del dictamen del procurador general Jorge Crespo, que consideró incorrecta la vía judicial utilizada por el jefe comunal.

Román reconoció durante la entrevista que la revocatoria constituye una herramienta democrática, pero paralelamente ratificó su intención de continuar judicializando un proceso que, en las calles, sigue sumando adhesiones y está cada vez más cerca del objetivo.

Román y su situación judicial

La investigación penal por presunto peculado que tiene como principal imputado al intendente de Allen, Marcelo Román, sumó revelaciones de gran impacto.

La investigación penal por presunto peculado que tiene como principal imputado al intendente de Allen, Marcelo Román, sumó revelaciones de gran impacto. El abogado penalista Santiago Güenumil, quien interviene como querellante en representación del Tribunal de Cuentas municipal, brindó precisiones sobre la red de irregularidades detectadas a partir de la denuncia de la exsecretaria de Hacienda.

El letrado advirtió que el desvío de un teléfono corporativo es el elemento técnico para la imputación, pero representa la entrada a un perjuicio económico que calificó como "inconmensurable".

De acuerdo con las declaraciones de Güenumil, la causa penal expuso una dinámica de toma de decisiones ajena a los canales institucionales de la municipalidad. "Existe en la intendencia un hombre que no es el Intendente, que tiene más autoridad que el intendente, más poder que el intendente y que ordena actos de gobierno", afirmó el abogado.

El abogado del Tribunal de Cuentas describió así a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local a quien testigos en las audiencias identificaron bajo el apodo de "El Mago" y también está imputado en la causa.

La querella detalló que, tras la extracción remota de los registros de un grupo de WhatsApp de la "Mesa Chica" —en el que participaban Román, su jefe de Gabinete, la denunciante y el propio Ocampo—, se comprobaron múltiples órdenes directas sobre recursos estatales.

Entre los ejemplos recabados, el abogado mencionó la alteración de un concurso de precios para las cubiertas de una máquina vial para beneficiar a un proveedor vinculado a Ocampo, así como la degradación de categoría y sueldo de un empleado de planta por razones políticas.

La pericia de antenas: teléfonos que viajaban juntos

El hecho testigo que habilitó la apertura de la causa penal por peculado es la compra y el pago del abono de un teléfono celular corporativo con fondos públicos del Municipio de Allen, asignado de forma directa a Ocampo. Si bien la defensa reconoció la existencia del dispositivo en un memorándum interno, el aparato desapareció y, según testigos, fue reseteado a fábrica antes de perderse su rastro.

El entrecruzamiento de datos telefónicos ubicaron a ambos teléfonos realizando el mismo trayecto vial durante el mes de enero hacia la provincia de Santa Fe y hacia la costa atlántica rionegrina.

Sospechas de desvío de fondos en Las Grutas

La trazabilidad del celular corporativo derivó en nuevas hipótesis de investigación económica. El impacto de las antenas telefónicas durante el período estival llevó a la Brigada de Investigaciones de la Policía hasta un complejo turístico en construcción ubicado en Las Grutas.

El querellante precisó que el ingeniero a cargo de dicha obra prestó declaración testimonial y ratificó que el proyecto "se lo encargó Sebastián Ocampos", dijo el querellante. Sin embargo, al solicitar los informes correspondientes a la Agencia de Recaudación Tributaria, se constató que el complejo hotelero se encuentra registrado a nombre de la hermana de Ocampo.

Suspensión institucional y conflicto de poderes

En julio de 2026, el Concejo Deliberante de Allen aprobó la suspensión preventiva de Román en su cargo por seis votos contra tres, bajo el amparo de la Carta Orgánica Municipal. En su lugar, el presidente de la legislatura local, Fabián Figueroa, fue designado para asumir de forma interina.

Román judicializó la medida y apeló al máximo tribunal provincial. A finales de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la nulidad de las ordenanzas que habían dispuesto su separación del cargo. Posteriormente, el 28 de agosto de 2026, Marcelo Román reasumió formalmente la intendencia tras recibir el municipio de manos de Figueroa. En su regreso, Román calificó el período de suspensión como un golpe institucional, cuestionó a los concejales y anunció revisiones en las áreas financieras y modificaciones en su gabinete.