Vende helados en Catriel, jugaba a cantar y en La Voz enamoró a todos

La historia de Celeste, la joven rionegrina que la rompió en su presentación en el famoso programa y tiene una historia de vida particular.

Embed - ¡Conocé a Celeste López! - Historias de vida - La Voz Argentina 2025

Nacida y criada en Catriel, una ciudad alejada del vértigo mediático pero rica en identidad y cultura, Celeste dio un salto enorme que la llevó desde los campos familiares al centro de la escena nacional. No estudió canto en conservatorios ni fue formada en academias de renombre.

Tiene 30 años y trabaja en una heladería. "Nos conocemos todos en mi ciudad. Siempre crecí con la música, no tenía juguetes, muñecas, de chica jugaba a cantar", reveló en la introducción del programa.

"Es lo que siempre amé. Esto del llamado cuando te dicen, quedaste, estás seleccionada. Que te den la oportunidad y te reconozcan, es como vivir algo mágico", agregó emocionada.

“Dios me dio ese regalo”, expresó con humildad en declaraciones que reprodujo también Catriel 25. Su vínculo con la música se tejió entre tonadas cuyanas, guitarras familiares y veranos en el campo, donde los encuentros se llenaban de melodías, fogones y raíces folclóricas. Aprendió guitarra y ukelele, y hasta llegó a dar clases en su ciudad. Pero lo suyo siempre fue más vocación que formación.

Celeste los dejó a todos "helados" con su voz.

La cipoleña que brilla en otro programa televisivo

A su “juego” la llamaron a Ommi Ariana Perello. Es que algo sabe la cipoleña de 25 años de desafíos complejos, de luchar por lo que quiere con valentía, de fuerza interior para imponerse y torcer el destino.

A un año desde que adoptó la valiente decisión de cambiar de género, ya logró uno de sus sueños y objetivos que era llegar a la tele e intentar trascender en el mundo del espectáculo (estudió Arte).

“Es lo que siempre quise, crecí viendo los reality y Celeste Muriega es una persona que admiro, trabajar con ella fue fascinante, me costó caer”, confesó a LM Cipolletti desde Buenos Aires.

Con ella representando a nuestra ciudad, se emite El Juego Empezó, por América TV, con la conducción del exarquero Sergio Goycochea, secundado por Christian Sancho y la mencionada Muriega que acompañan al Goyco en la conducción y están al frente de los equipos.

Se trata de un programa de competencias grabado en exteriores, a orillas del río Paraná, en Escobar, que consta de 13 capítulos y combina competencia física, destreza, estrategia y motricidad fina en diversas pruebas. La dinámica enfrenta a cuatro equipos que compiten a lo largo de toda la temporada, manteniendo la incertidumbre sobre el ganador hasta el final.

Su fuerte historia personal

Luego de brindar los detalles del programa, Ommi abrió su corazón para repasar su fuerte y admirable historia de vida. Es que, justamente, cada participante del programa tiene un pasado complejo detrás y la cipoleña se lo anticipa a este medio.

“Todos tenemos un momento difícil que atravesar, nos sirve este juego para contarlo. Yo he tenido una parte de mi juventud complicada, me costó un poco lo que fue decidir mi rumbo. A mitad de mis estudios universitarios comencé con la transición de género, que aún no se cumplió un año, en mayo de 2024, que lo conseguí. Y además pasé por dramas familiares…”, reveló.

Ommi Ommi, la cipoleña que integra el reality y tiene una gran historia de vida.

Y continuó con su emocionante relato. “Hoy soy la única trans del juego y estoy orgullosa y feliz de poder tener la posibilidad, de la familia que me acompaña en forma incondicional y los adoro. El primer tiempo en este gran paso que di en mi vida lo hice de la mano de amigas de la Facu con las que estudiaba y de la actuación, que fueron un sostén muy importante”, reconoció quién a la vez hizo el secundario en el Pablo Besson.

Confesarle su elección a sus seres queridos fue lo que vino después. Y no resultó fácil por aquello de los estereotipos y prejuicios sociales: “Luego llegó el momento de comunicárselo a mis padres, al principio no fue fácil pero lo asimilaron muy bien. Y emprender el proceso. Como decía antes, se va a cumplir un año desde que empecé mi tratamiento de hormonas, así que feliz y orgullosa. Y ver hasta dónde puedo llegar…”.

Esa abrupta transformación de su cuerpo claro que le pasa factura. “Se siente el cambio físico a la hora de hacer esfuerzos, te va afectando todo. Encontrarme en un reality de destreza, con un cuerpo distinto, con menos fuerza que antes no es fácil y forma parte del proceso del cambio. Pero fue mi decisión la de entrenar, de demostrar”, resaltó.