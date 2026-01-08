Una ciudad entera de Río Negro sin luz por un inesperado incidente: "Nunca nos había tocado algo así"

La localidad rionegrina padeció la interrupción del servicio desde la madrugada. Equipos de Edersa y Transcomahue trabajaron en el lugar para brindar una solución temporánea.

Habrá cortes de luz en Cipolletti por los trabajos de Edersa. Gentileza

Este jueves, una localidad de Río Negro padeció el corte total de luz por un incidente inesperado. Según se conoció, el problema comenzó durante la madrugada luego de la caída de una estructura en el sistema de Alta Tensión que opera la empresa transportista de energía, en el tramo Medanitos-Divisaderos.

Este hecho perjudicó a los vecinos de Catriel y alrededores, quienes sufrieron el corte de luz a partir de la 1 de la madrugada . "Esta situación obliga a realizar trabajos de emergencia de alta complejidad. Para ello, Transcomahue dispuso el traslado de personal, grúas, materiales y equipamiento desde otras ciudades", comentaron desde Edersa .

"Los trabajos se llevaron adelante durante toda la jornada, en pleno período estival, con altas temperaturas y un importante despliegue de recursos humanos y técnicos", describieron desde la empresa.

La caída de columna - Catriel La caída de una columna de alta tensión dejó a todo Catriel sin luz. Gentileza

No solo se cortó la luz en la ciudad

El corte del suministro no solo afectó al servicio eléctrico, sino que también se vio involucrado el servicio de agua. Desde el municipio de la ciudad informaron a las personas que reciben agua mediante camiones municipales que el servicio iba a sufrir una disminución en la carga. "El reparto de agua potable se irá restableciendo de manera progresiva durante el día de hoy, a medida que los camiones puedan completar su carga", confirmaron.

En ese sentido, desde la transportista estatal Transcomahue intentaron llevar tranquilidad a los vecinos: “Lamentamos que la comunidad de Catriel y zonas aledañas deba padecer cortes prolongados, y queremos transmitir que se está trabajando con el máximo esfuerzo posible para restituir el servicio a la mayor brevedad”.

corte de luz catriel 1

El servicio se reestableció después de 8 horas

Pasadas las 10 de este jueves, Edersa confirmó que se reestableció el suministro cuando se logró poner en servicio los cuatro alimentadores troncales. Previamente, habían informado que se había llevado a cabo la paulatina recuperación del servicio en la localidad desde la central hidroeléctrica “Casa de Piedra”, un punto de abastecimiento de back up, en condiciones alternativas, aclararon.

Casa de Piedra El servicio comenzó a reestablecerse con abastecimiento alternativo. Gentileza.

Por otra parte, desde Transcomahue brindaron detalles sobre el armado de columnas provisorias y la reconstrucción eléctrica del tramo afectado entre Medanitos y Divisaderos para volver al esquema habitual de abastecimiento eléctrico. El gerente de la empresa, Néstor Salazar, explicó que "por lo que pudimos averiguar, se desató en la zona un viento muy fuerte, huracanado, y eso fue en principio lo que produjo la caída de la torre. A partir de esa situación, se activó el Comité de Emergencia".

La solución provisoria para reestablecer el servicio

Sobre el trabajo que realizaron, Salazar detalló que "nosotros estamos preparados para este tipo de emergencias, tenemos estructuras modulares de emergencia para reemplazar rápidamente esa columna caída. Es muy complicado reemplazarla, pero con este sistema creemos que en el transcurso del día lo vamos a dejar operativo".

"Viajaron hacia la zona dos grúas, con las dos estructuras de emergencia y todos los accesorios que necesitan esas columnas para ser armadas. Fueron alrededor de diez personas al lugar, más otras cinco personas de apoyo", describió.

Y concluyó que "hasta ahora nunca nos había tocado algo así, de tener que armar estas columnas, pero bueno, esta es la oportunidad. Confiamos en el entrenamiento de nuestra gente. La emergencia la resolvemos con estas dos estructuras que van a reemplazar a la estructura que se cayó".