Corte programado de energía para un amplio sector de Cipolletti por más de cuatro horas

Edersa realizará obras y mejoras este miércoles que afectarán a Cipolletti y otras localidades.

La distribuidora EdERSA realizará este miércoles 7 de enero una serie de obras de ampliación y mejora en las redes de media tensión en distintas localidades de la provincia, lo que implicará interrupciones programadas del servicio eléctrico en Sierra Grande, Playas Doradas y Cipolletti.

En el caso de Sierra Grande , los trabajos se desarrollarán entre las 6 y las 9 , y afectarán al sector comprendido desde calle Molle hasta la avenida Prefectura Naval Argentina, y desde calle Tegula hasta la zona de la Posada de la Luna.

En Cipolletti las cuadrillas llevarán adelante trabajos complementarios al proyecto de incremento de abastecimiento sobre calle Santa Cruz. Estas tareas requerirán un corte de energía entre las 7.30 y las 12 en los barrios Don Bosco y Almirante Brown , en el cuadrante delimitado por las calles Arenales, Brasil, Don Bosco y Miguel Muñoz.

Por su parte, Playas Doradas, el corte será total y se extenderá desde las 6 hasta las 7.30, en el marco de las tareas de ampliación de redes.

Desde la empresa indicaron que los trabajos forman parte del plan de mejoras del sistema eléctrico y recomendaron tomar las precauciones necesarias durante los horarios previstos de interrupción del servicio.

La tormenta del lunes y los cortes

Este lunes, una tormenta ingresó durante la tarde al Alto Valle y afectó a las provincias de Neuquén y Río Negro. El fenómeno se manifestó con lluvias intensas, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores.

Como consecuencia del temporal, distintos puntos de la capital neuquina, Cipolletti y Fernández Oro quedaron sin servicio eléctrico, producto de las condiciones climáticas adversas registradas durante la jornada.

Llegó la tormenta al Alto Valle

El avance del frente de inestabilidad se dio luego de una jornada con temperaturas superiores a los 34°C, un escenario que favoreció el desarrollo de tormentas localmente fuertes. En ese contexto, se registraron precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que habrían alcanzado los 59 km/h, lo que redujo la visibilidad y complicó la circulación en rutas del Alto Valle.

Los primeros registros del temporal quedaron reflejados en videos captados en Neuquén, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca, donde se evidenció un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, con chaparrones intensos y ráfagas repentinas.

Con el correr de las horas, vecinos de Roca alertaron por la caída de granizo en Stefenelli y en la zona sur de la Ruta Nacional 22. Si bien el fenómeno fue breve, se presentó con intensidad y generó preocupación entre automovilistas que circulaban por el sector.