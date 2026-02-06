Un paredón mal hecho terminó en juicio y con una condena al albañil

El hecho ocurrió en una localidad del Alto Valle, cuando la propietaria detectó graves fallas en la construcción y ausencias del albañil contratado. La Justicia resolvió.

Una mujer demandó a su albañil por construir un paredón con fallas estructurales.

Un conflicto que comenzó con una obra menor terminó resolviéndose en los tribunales. Una vecina de Cinco Saltos demandó a un albañil contratado por construir un paredón con graves fallas estructurales . El trabajador contra demandó por un “saldo pendiente de pago” hasta que la Justicia se expidió al respecto.

Todo comenzó con la contratación de un albañil para levantar un paredón perimetral en un lote de la ciudad. El compromiso se selló de palabra, una práctica habitual entre particulares y trabajadores independientes. La propietaria aceptó las condiciones y el muro empezó a construirse.

Según consta en el expediente, la obra se extendió durante varios meses . En ese período hubo entregas de materiales y distintos pagos. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron desacuerdos. La dueña del terreno empezó a cuestionar la calidad del trabajo y advirtió que el paredón presentaba errores desde su base .

El trabajador, por su parte, sostuvo que cumplió con lo pactado y que aún quedaba un saldo pendiente. La relación se fue deteriorando, la vecina denunció ausencias reiteradas del albañil, tareas inconclusas y materiales que no se veían reflejados en la obra. También afirmó que el muro había quedado fuera de línea y con problemas estructurales, al punto de representar un riesgo. Ante ese escenario, aseguró que el albañil abandonó el trabajo.

albañil-generica.jpg El contrato había sido de palabra, aunque el albañil no completó los trabajos pactados. Archivo

De la mediación al juicio

El conflicto tuvo un primer intento de resolución en una instancia de mediación, pero no prosperó. Luego, el albañil inició una demanda judicial para reclamar el cobro de lo que consideraba adeudado.

La propietaria respondió negando cualquier deuda y presentó una contrademanda. En ese escrito explicó que debió contratar a otra persona para corregir los errores y terminar la obra, ya que el paredón no reunía condiciones mínimas de seguridad.

El expediente avanzó en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro, donde se dispuso una pericia técnica en construcción para evaluar el estado real del muro.

E.C.P CAMARA LABORAL (3) La Justicia ordenó una pericia, donde evidenció graves fallas estructurales en la construcción. Estefania Petrella

La pericia: fallas graves y riesgos estructurales

El perito designado inspeccionó el inmueble en varias oportunidades. Su informe detectó problemas en la zapata, una base inadecuada, falta de compactación del terreno y deficiencias en el armado del hormigón.

Además, señaló errores de verticalidad, ausencia de anclaje con la vivienda y una separación incorrecta entre columnas. El dictamen indicó que la base no tenía las dimensiones necesarias para soportar el peso del paredón y que la obra no respetó normas técnicas propias del oficio.

Entre las conclusiones más relevantes, el especialista advirtió que la estructura podía deteriorarse con el tiempo y recomendó reforzarla o rehacer partes esenciales para evitar futuros daños. Ese informe no fue objetado por ninguna de las partes y terminó siendo una pieza clave del proceso.

albañil.jpg La Justicia ordenó que el albañil abone a la clienta la suma total de las reparaciones necesarias del paredón. El fallo aún puede ser apelado. Ilustración

El fallo: incumplimiento del contrato de obra

Al analizar el caso, el juez dio por probado que existió un contrato de obra, aunque fuera verbal. También evaluó que el albañil no logró acreditar el valor total del trabajo en los términos que planteaba y que los pagos realizados por la propietaria cubrían la tarea efectivamente ejecutada.

El magistrado remarcó que quien asume una obra debe realizarla conforme a los conocimientos técnicos propios del oficio y entregar un resultado funcional, apto para el destino previsto. En función de las fallas verificadas por la pericia, concluyó que hubo un incumplimiento en la ejecución del contrato.

La sentencia rechazó el reclamo del trabajador y admitió la contrademanda de la vecina. El fallo ordenó que el albañil le abone a la clienta la suma necesaria para acondicionar el paredón y dejarlo en condiciones mínimas de seguridad, contemplando los gastos que debió afrontar para corregir los errores constructivos. La resolución es de primera instancia y todavía no está firme, ya que puede ser apelada.