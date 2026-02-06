Femicidio en Bariloche: condenaron a prisión perpetua al esposo de la víctima

La víctima tenía 51 años. Había recibido varias puñaladas en el cuerpo que le provocaron la muerte. El femicida, de 66, fue condenado este viernes.

El esposo de la mujer asesinada el 30 de enero de 2026 en Bariloche fue condenado a prisión perpetua , tras un acuerdo celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Penal Pública, que fue homologado por el tribunal.

En una primera instancia, el acusado fue declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado , por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, figura legal que encuadra el hecho como femicidio , conforme a los artículos 45 y 80 incisos 1° y 11° del Código Penal.

Según la teoría del caso sostenida por la Fiscalía, el crimen ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada , en el interior del dormitorio principal de la vivienda que compartía la pareja. Allí, el imputado atacó a su esposa con un arma blanca , provocándole múltiples heridas en el torso y las extremidades. Al menos cuatro de esas lesiones fueron punzantes y penetrantes , con compromiso de órganos vitales, lo que derivó en la muerte de la mujer a causa de un shock hipovolémico .

La acusación fiscal sostuvo que el hecho se produjo en un contexto sostenido de violencia de género. La pareja estaba casada desde hacía aproximadamente 30 años y tenía cuatro hijos en común. Durante la convivencia, se registraron episodios reiterados de violencia física y psicológica, ejercidos de manera progresiva y sistemática por el acusado, configurando un patrón de dominación y control sobre la víctima.

Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó un amplio sustento probatorio que incluyó actas policiales y de allanamiento, croquis del lugar del hecho, certificados médicos, informe de autopsia, informes del Gabinete de Criminalística, entrevistas testimoniales a vecinos y familiares, registros de comunicaciones, informes del Cuerpo de Investigación Judicial y documentación de organismos especializados en violencia de género, además de antecedentes de intervenciones institucionales previas.

El acusado, asistido por la Defensa Pública Penal, reconoció su responsabilidad en el hecho, aceptó la calificación legal y el monto de la pena al ser consultado por el tribunal, en el marco de una instancia procesal prevista en el Código Procesal Penal de Río Negro, que permite arribar a acuerdos bajo control judicial sin necesidad de realizar un juicio oral completo.

Fue condenado a prisión perpetua

Durante la audiencia de cesura, la Fiscalía solicitó la imposición de la pena de prisión perpetua, al tratarse de una figura penal que prevé una sanción única para los casos de máxima gravedad. En su alegato, el Ministerio Público destacó la extrema violencia desplegada, el contexto de violencia de género y la voluntad inequívoca de dar muerte a la víctima, remarcando la necesidad de una respuesta penal acorde “para reafirmar el valor normativo de la vida de las mujeres y el rechazo absoluto del Estado frente al femicidio”.

Por su parte, la Defensa señaló que el condenado asumió voluntariamente la responsabilidad desde las primeras etapas del proceso, con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas, y que la decisión fue tomada de manera personal y en diálogo con su entorno familiar. Asimismo, aclaró que no se oponía al pedido fiscal de prisión perpetua y que las cuestiones vinculadas a la situación personal y sanitaria del condenado serán tratadas en la etapa de ejecución de la pena.

Finalmente, el tribunal homologó el acuerdo, declaró al hombre autor penalmente responsable del delito de femicidio y resolvió, por unanimidad, imponer la pena de prisión perpetua, con los accesorios legales correspondientes. Al fundamentar la decisión, se ponderó la magnitud del daño causado y, en particular, las consecuencias del crimen para los hijos de la víctima, destacando que la constitucionalidad de esta pena ha sido confirmada de manera reiterada por los tribunales superiores.