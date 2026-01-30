Conmoción por un femicidio en Bariloche: la víctima tenía 51 años

Los vecinos escucharon una discusión antes del desenlace fatal. La víctima recibió varias puñaladas en el cuerpo que le provocaron la muerte. El femicida, de 66, fue detenido por la Policía provincial.

El sospechoso fue detenido poco después del femicidio gracias a datos aportados por testigos.

Una mujer de 51 años fue asesinada a puñaladas durante la madrugada de este viernes en el barrio Nuestras Malvinas, en el extremo sur de Bariloche, y su pareja de 66 fue detenido por la Policía de Río Negro como presunto autor del femicidio .

El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada de este viernes en la calle Tierra del Fuego. Vecinos escucharon gritos provenientes de la vivienda que compartía la víctima con el presunto femicida.

Poco después los testigos vieron al hombre salir de su casa, con posibles manchas de sangre en la ropa, y avisaron a la Policía de Río Negro, que de inmediato acudió al lugar.

Los testigos aportaron los datos del hombre y gracias a esa información fue detenido en inmediaciones del puesto de control policial en ruta, en el cruce de la 40 con Pasaje Gutiérrez.

De acuerdo a las primeras estimaciones, el atacante discutió con su pareja – con quien tenía cuatro hijos en común- y le provocó lesiones letales en el cuerpo, utilizando un elemento cortante.

Médicos del hospital público constataron la muerte de la mujer, producto de un shock hipovolémico a causa de la excesiva pérdida de sangre.

La investigación del femicidio

El hombre fue detenido y este sábado se le formularán cargos, mientras que el cuerpo de la víctima fue derivado a la morgue local para ser sometido a una autopsia.

Personal de la Policía científica acudió al lugar del femicidio y secuestró evidencia para incorporar a la causa, que quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que este sábado se le formularán cargos al detenido. Desde recibida la novedad, intervienen en el lugar del hecho la fiscalía en turno, Silvia Paolini, el Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Rio Negro, personal de la Comisaría 28.

La fiscalía ya solicitó al Cuerpo de Investigación Forense (CIF) la realización de la autopsia de la señora de 50 años, y además interviene la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) con la familia de la mujer.