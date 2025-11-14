Sentencia firme: Vialidad Nacional deberá reparar la Ruta 40

El fallo ordena que el Gobierno Nacional realice reparaciones en la vía que conecta Bariloche con El Bolsón. Los trabajos deberán comenzar de inmediato.

Vialidad Nacional deberá reparar el tramo de la ruta 40 que conecta Bariloche con El Bolsón.

La sentencia que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar obras urgentes en la Ruta Nacional 40 en el tramo que une Bariloche con El Bolsón quedó firme , tras años de reclamos por el deterioro constante de una vía clave para la conectividad patagónica. El fallo impone plazos de reparación estrictos, intervenciones inmediatas y la presentación de informes técnicos que garanticen la seguridad de miles de personas que transitan el camino.

La acción de amparo colectivo había sido presentada en 2022 por el gobernador Alberto Weretilneck , junto al Gobierno provincial, la Defensoría del Pueblo y distintas entidades regionales. Con la resolución firme, el Gobierno Nacional queda obligado a cumplir el cronograma sin demoras ni reprogramaciones.

La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo , una situación denunciada reiteradamente por la Provincia. Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico , cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente.

La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato con cargo al presupuesto 2024 con un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial. Las obligaciones más urgentes son la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas.

ruta 40 entre bari y bolson Vialidad Nacional deberá reparar los pozos, grietas y la demarcación de la calzada.

Reparación inmediata de las calzadas, badenes y pozos

También ordena la corrección de los descalces de banquinas, la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos, la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos. Incluso, la sentencia indica que estas reparaciones deben realizarse en forma inmediata, sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

El fallo establece un plazo inicial de 90 días para queVialidad Nacional presente un relevamiento completo de los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de las reparaciones.

En el mismo plazo, deberá presentar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

ruta 40 Además de las reparaciones, se deberá presentar un plan de mantenimiento.

Presentación de un plan integral de mantenimiento

La Justicia también ordena informar, dentro de los 90 días, si corresponde instalar puestos de control de carga, y en caso afirmativo, detallar qué dispositivos se adoptarán y en qué tiempos se pondrán en funcionamiento para evitar daños adicionales sobre la calzada.

Al cumplirse 120 días, Vialidad Nacional deberá presentar un plan integral de mantenimiento, destinado a sostener la seguridad del corredor una vez finalizadas las reparaciones urgentes. Este programa tendrá que incluir acciones preventivas y criterios de conservación a largo plazo.

El fallo firme reafirma el rol del Estado provincial en la protección de la vida, la integridad física y el derecho a una circulación segura, especialmente en un corredor estratégico para el desarrollo turístico y productivo del sudoeste rionegrino. La decisión judicial marca un límite claro a la desatención prolongada del tramo.

El fallo demuestra el rol del Gobierno Provincial para exigir soluciones ante la peligrosidad que representa el estado actual de la Ruta 40, en una zona tan transitada como es Bariloche y El Bolsón. La exigencia de reparaciones en la calzada, constituyen una defensa de la seguridad vial y de protección de la vida de rionegrinos.