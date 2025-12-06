Río Negro: se conoció que días se pagará el medio aguinaldo
El Gobierno provincial confirmó las fechas de pago del segundo medio aguinaldo del año.
El gobernador Alberto Weretilneck informó en sus redes sociales que la Provincia afrontará el pago con un “gran esfuerzo presupuestario”, permitiendo que el aguinaldo se abone antes de fin de año y otorgando previsibilidad al personal estatal.
El mandatario destacó que el anuncio era esperado por distintos sectores y afirmó: “Es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.
El cronograma definido por el Ejecutivo provincial quedó establecido de la siguiente manera:
Viernes 19 de diciembre
-
Salud Pública, guardias y horas extras de Salud
Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial
Sábado 20 de diciembre
-
Docentes y porteros
Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios
Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos de control
Cómo se calcula el aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un salario adicional que se abona en dos cuotas por año: la primera en junio, y la segunda, en el último mes del año. Cualquier retraso que exista en el pago constituye una infracción para los empleadores que puede derivar en una sanción.
Para determinar cuánto corresponde cobrar en diciembre, hay varios factores a tener en cuenta. En primer término, se toma el mejor sueldo bruto del semestre, luego se incluyen horas extra y sumas remunerativas, se excluye todo concepto que sea no remunerativo y se aplican los descuentos previstos por ley, tanto para la jubilación como para la obra social. El resultado constituye el aguinaldo neto o "de bolsillo".
En diciembre de 2025, recibirán el Sueldo Anual Complementario los empleados formales en relación de dependencia del sector público y del privado; y aquellos trabajadores que hayan cumplido tareas en algún período del semestre, aún si no alcanzaron a desempeñarse en la función los seis meses completos. En estos casos, los empleadores pagarán un proporcional.
Qué conceptos se incluyen en el aguinaldo y cuáles quedan excluidos
Los componentes que se contemplan dentro del Sueldo Complementario se cuentan:
- Sueldo básico
- Antigüedad
- Presentismo
- Comisiones habituales
- Horas extra regulares
- Adicionales remunerativos propios del convenio
En tanto, los componentes que no forman parte del cálculo del aguinaldo son los siguientes:
- Bonos no remunerativos
- Premios extraordinarios
- Viáticos no remunerativos
- Asignaciones familiares
- Gratificaciones excepcionales
- Cualquier suma que figure como “no remunerativa”
