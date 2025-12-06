Río Negro: se conoció que días se pagará el medio aguinaldo

El Gobierno provincial confirmó las fechas de pago del segundo medio aguinaldo del año.

El aguinaldo se pagará a partir del viernes 19 a los estatales de Río Negro.

El gobernador Alberto Weretilneck informó en sus redes sociales que la Provincia afrontará el pago con un “gran esfuerzo presupuestario”, permitiendo que el aguinaldo se abone antes de fin de año y otorgando previsibilidad al personal estatal.

El mandatario destacó que el anuncio era esperado por distintos sectores y afirmó: “Es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.

El cronograma definido por el Ejecutivo provincial quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 19 de diciembre

Salud Pública, guardias y horas extras de Salud

Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial

Sábado 20 de diciembre

Docentes y porteros

Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos de control

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un salario adicional que se abona en dos cuotas por año: la primera en junio, y la segunda, en el último mes del año. Cualquier retraso que exista en el pago constituye una infracción para los empleadores que puede derivar en una sanción.

Para determinar cuánto corresponde cobrar en diciembre, hay varios factores a tener en cuenta. En primer término, se toma el mejor sueldo bruto del semestre, luego se incluyen horas extra y sumas remunerativas, se excluye todo concepto que sea no remunerativo y se aplican los descuentos previstos por ley, tanto para la jubilación como para la obra social. El resultado constituye el aguinaldo neto o "de bolsillo".

En diciembre de 2025, recibirán el Sueldo Anual Complementario los empleados formales en relación de dependencia del sector público y del privado; y aquellos trabajadores que hayan cumplido tareas en algún período del semestre, aún si no alcanzaron a desempeñarse en la función los seis meses completos. En estos casos, los empleadores pagarán un proporcional.

Qué conceptos se incluyen en el aguinaldo y cuáles quedan excluidos

Los componentes que se contemplan dentro del Sueldo Complementario se cuentan:

Sueldo básico

Antigüedad

Presentismo

Comisiones habituales

Horas extra regulares

Adicionales remunerativos propios del convenio

En tanto, los componentes que no forman parte del cálculo del aguinaldo son los siguientes: