Río Negro impulsa un Estado digital con foco en la seguridad y la protección de datos personales

Río Negro incorporó tecnología propia para trámites y consultas de los ciudadanos, garantizando la privacidad y el resguardo de la identidad digital.

El Gobierno de Río Negro avanza en su proceso de modernización estatal con la incorporación de herramientas digitales diseñadas para agilizar trámites y resguardar la información de los ciudadanos. La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Alberto Weretilneck , busca construir un Estado más eficiente e integral a través de la aplicación Soy Río Negro y el asistente virtual Río Bot 2.0 , con novedades presentadas este 17 de octubre .

Estas plataformas contemplan medidas de ciberseguridad, controles de acceso y esquemas de protección de datos personales. El objetivo principal es simplificar las gestiones cotidianas de los rionegrinos sin poner en riesgo su privacidad, eliminando la necesidad de presentar documentación de manera reiterada en distintas dependencias provinciales.

Una de las principales innovaciones de la plataforma Soy Río Negro es la Identidad Digital Rionegrina . Esta herramienta permite a los usuarios acreditar su identidad por única vez ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) . A partir de esa validación, la persona puede acceder a múltiples trámites y servicios provinciales sin costos adicionales ni depender de licencias de terceros.

El desarrollo fue diseñado íntegramente por equipos técnicos provinciales y opera bajo infraestructura tecnológica propia del Gobierno de Río Negro. Asimismo, el sistema garantiza el registro, seguimiento, trazabilidad y auditoría de cada trámite digital, reduciendo la burocracia estatal y la necesidad de traslados presenciales.

Río Bot 2.0 y el resguardo de la privacidad en WhatsApp

Por su parte, el renovado asistente virtual Río Bot 2.0 cuenta con una política de privacidad específica para proteger las comunicaciones. El sistema está diseñado para orientar e informar sobre servicios y no requiere la carga de nombre, DNI ni ningún otro dato identificatorio para responder consultas.

Al iniciar el diálogo por WhatsApp, el bot informa los términos de uso y solicita la aceptación expresa del usuario antes de comenzar. Los registros y mensajes de las conversaciones se conservan durante 30 días desde el último intercambio, mientras que la memoria contextual del asistente se reinicia automáticamente tras 24 horas de inactividad o al alcanzar los 20 turnos de interacción.

Protección técnica y registro ante la autoridad nacional

Desde el Ministerio de Modernización confirmaron que la información transmitida en los chats no se cede a terceros ni se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial. La plataforma aplica cifrado de comunicaciones, conexiones restringidas con sistemas estatales y el reemplazo de los números telefónicos por códigos técnicos en los registros del sistema.

Adicionalmente, las bases de datos provinciales están registradas ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), cumpliendo con las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales. Los usuarios que reciban avisos institucionales o alertas meteorológicas pueden cancelar el servicio en cualquier momento enviando únicamente la palabra "baja".