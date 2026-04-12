Proponen destacar al médico que recorre la Línea Sur y ayuda a cuidar el corazón con su música

Es César Berenstein, cardiólogo de El Bolsón que creó "Los Guardianes del Botiquín", un elenco que recorre parajes distantes de la región. Controlan la salud de los pobladores y llevan alegría.

El cardiólogo César Berenstein vive en El Bolsón y recorre la Línea Sur controlando la salud de los habitantes y llevando alegría con su música.

El médico cardiólogo César Berenstein de la localidad rionegrina de El Bolsón ganó enorme notoriedad y reconocimiento por su compañía “Los Guardianes del Botiquín”, un equipo que conjuga la medicina con el arte musical , con el que recorre localidades y parajes de la Línea Sur provincial para difundir información sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares y brindar consejos para llevar una vida algo más saludable.

El profesional es un referente de la Sociedad Argentina de Cardilogía y miembro del grupo de expertos en polución del aire y cambio climático de la Federación Mundial del Corazón.

Su iniciativa surgió en 2018 con el objetivo de transformar la prevención en un hábito cotidiano, y contó con el acompañamiento del músico y maestro rural Marco Duarte y su hijo Benjamín , que desde pequeño lo acompaña en las giras. Hasta el momento son ocho campañas realizadas, totalizando un recorrido de miles de kilómetros por la estepa y la meseta.

Prevenir patologías graves

En sus visitas a no solo realizan controles y ofrecen acompañamiento sanitario para “detectar patologías antes que se conciertan en emergencia”, sino que también brindan momentos de alegría para los vecinos. Con Duarte tocando la guitarra o el piano, interpretan piezas que cuentan consejos y sugerencias, con letras elaboradas por el mismo médico.

La labor ha sido encomiada por las comunidades donde lleva su gesto solidario, como también por instituciones médica y sociales, mientras que su historia ha sido contada cientos de veces por medios de distintas partes del país.

Recientemente ingresó un proyecto a la Legislatura de Río Negro para que su campaña sea declarada de “interés social, sanitario y comunitario”.

Dr César Berenstein 2

La distinción la impulsó Javier Acevedo, presidente del bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos, y en su reseña destacó que Berenstein “tiene una particular visión del clásico concepto de salud que se remite a “la ausencia de enfermedad”.

“Berenstein sostiene que la medicina no siempre se ejerce desde cuatro paredes inmaculadas y rodeado de instrumentos. Para él, la verdadera salud se cimienta desde el territorio”, resaltó el legislador entre los fundamentos de su propuesta.

Agregó que con bajo ese principio “decidió avanzar en la idea de combinar controles médicos con música, otra de sus pasiones” y que “con el impulso de acercar la prevención sanitaria y la salud al territorio donde reside, fusionó su profesión de cardiólogo con la pasión por el arte para llegar a transmitir información clave sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares”.

Dr César Berenstein 3

Según los últimos registros, la banda lleva transitados cerca de 12.000 kilómetros desde El Bolsón hasta San Antonio Oeste, cruzando toda la provincia y pasando por localidades y parajes distantes.

En una entrevista realizada en el programa “Con voz y voto” de El Bolsón contó que llegan a los lugares e instalan un pequeño consultorio que cargan en su camioneta. Luego proceden a pesar, medir, tomar toman la presión y realizar electrocardiogramas.

Como primera conclusión, el profesional advirtió que “la alimentación y el clima desafían de un modo atípico al sistema cardio-vascular”, por lo que sus visitas se convirtieron en “cruciales para detectar patologías antes de que se conviertan en emergencias”, expresa la iniciativa parlamentaria.

legislador Acevedo rio negro Javir Acevedo, el legislador rionegrino que presentó el proyecto para destacar la iniciativa del médico César Berenstein. Archivo

Uno de los ejes que impuso el especialista tras conocer los resultados de su observación se fundó en la necesidad de fomentar el uso de invernaderos locales “como herramienta de salud cardiovascular” para mejorar la calidad alimenticia.

En este punto, señaló como uno de los principales factores el consumo excesivo de harina, explicó en la misma nota televisiva. También notó que hay mucha gente con hipertensión arterial que no se controla con la continuidad aconsejable.

Perjuicios de las cocinas a leña

Junto a al inconveniente alimentario Berenstein también notó que el uso de leña para calefacción en hogares sin ventilación adecuada en los parajes impacta en el sistema respiratorio y cardíaco de las personas.

“Los Guardianes del Botiquín ha reafirmado que la prevención cuando llega combinando medicina con ritmo, estetoscopio con una canción, logra romper barreras geográficas y culturales para que el mensaje de salud llegue al corazón de la gente en los parajes más alejados de la inmensidad del territorio de nuestra Patagonia”, subrayó Acevedo.