Policía salvó la vida de una bebé que llegó sin signos vitales

La niña llegó desvanecida a la Comisaría N°33 de Allen. Es la segunda vez que el agente salva a un bebé mediante maniobras de RCP.

Es la segunda vez que el Cabo Parada le salva la vida a un bebé mediante maniobras de RCP.

Una desesperante situación vivió una mamá de Allen cuando su bebé dejó de respirar y dejó de reaccionar . La mujer se encontraba en un lugar público cuando corrió con la niña en brazos hasta llegar a la Comisaría N°33 en búsqueda de ayuda. El cabo Parada le realizó rápidamente maniobras de RCP y logró salvar la vida de la bebé.

El angustiante episodio tuvo lugar cerca de las 13.20 horas , cuando una mujer ingresó exaltada a la Comisaría N°33 ubicada en Perito Moreno N°290 en Allen . La mujer llegó con su hija inconsciente en sus brazos y pidió ayuda porque no podía respirar . El agente actuó de inmediato y aplicó la técnica de reanimación cardiopulmonar, hasta que logró que la bebé volviera a llorar.

El acto de humanidad y valentía fue coronado por el llanto de la pequeña , que reflejaba la reanudación del sistema respiratorio . El cabo le realizó maniobras de RCP hasta que la nena expulsó flemas y volvió a respirar . La emocionante reacción fue celebrada por la madre de la niña y por los compañeros de la comisaría .

“Es el segundo bebé que vuelve en manos de nuestro compañero” escribió una de sus colegas con orgullo, al destacar que no es la primera vez que este joven policía logra devolver la vida gracias a su formación profesional y temple calmo ante situaciones límites como esta.

Solicitaron una ambulancia pero fue trasladada en el móvil policial

En forma simultánea, solicitaron la presencia urgente de una ambulancia, pero desde el hospital informaron que no tenían móviles disponibles en ese momento. Por esta razón, con el objetivo de resguardar la integridad física de la menor, se llevó adelante el traslado de la niña en compañía de su madre en el móvil policial.

Durante el traslado de urgencia, los policías identificaron cómo la niña recuperaba la respiración y el color de su piel. Una vez que llegaron al Hospital Ernesto Accame, los médicos confirmaron que la beba estaba fuera de peligro y comenzó a recibir la atención necesaria.

Según explicó la madre, todo sucedió en cuestión de minutos. Las mujeres estaban en el Concejo Deliberante cuando la mujer se descuidó y notó que su hija no respiraba. Ante la desesperante situación, la madre cargó a la niña en brazos y corrió hasta la Comisaría N°33 en búsqueda de ayuda.

La intervención rápida y eficaz del personal policial fue clave para que la nena logre sobrevivir a una situación tan crítica. La capacitación en RCP por parte de los agentes, garantiza los conocimientos necesarios para resolver situaciones límites como esta.

Otro bebé salvado por el mismo agente

El 25 de octubre de este año tuvo lugar una situación similar, cuando un bebé de un año y dos meses sufrió un episodio de asfixia en su vivienda ubicada en la calle Río Limay. El bebé llegó sin signos vitales cuando el Cabo Parada y el Sargento Pereira asistieron a la pequeña con maniobras de reanimación durante el traslado al hospital.

Las maniobras de RCP provocaron el bebé reanudara la respiración y recobrada el sentido. Actualmente el bebé está fuera de peligro, al igual que la pequeña que fue salvada el día de hoy.

"Felicitaciones a Cabo Parada, Cabo 1° Mercado y Sargento Pereira por su valentía y reflejos" celebraron los integrantes de la Comisaría N°33.