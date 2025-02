Llueve en El Bolsón y favorece los trabajos para terminar de controlar las llamas

Actualmente, brigadistas y medios aéreos siguen recorriendo la zona afectada, aunque con menor despliegue operativo. El SPLIF continua con 3 móviles en actividad. El operativo aéreo cuenta ahora con un avión hidrante.

Incendios El Bolsón Bomberos.jpg

Las condiciones climáticas favorecen la estabilidad del incendio. La temperatura máxima se mantiene en 23 grados, la humedad relativa es del 45% y, aunque se registran vientos con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, no hay condiciones criticas.

El Gobierno de Rio Negro solicitó a la población evitar caminar o circular por el bosque quemado, ya que el suelo se encuentra inestable y cualquier alteración puede afectar su recuperación.

Además, persiste el riesgo de caída de arboles y tendidos eléctricos, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución en los caminos cercanos. También se recuerda que no deben removerse escombros hasta que estén completamente fríos para evitar la generación de nuevos focos.

El operativo seguirá activo hasta que la zona pueda ser declarada completamente controlada, asegurando que no haya posibilidad de reactivaciones y priorizando la restauración del área afectada.

Qué dice el pronóstico

El comportamiento del clima es un factor clave en el combate contra las llamas. El Servicio Meteorológico informó que se registrarán lluvias aisladas durante toda la jornada y que la temperatura máxima no superará los 20º. Solo inquieta el viento. Estará del oeste y alcanzará los 50 km/h, con ráfagas de hasta 78. Para el resto de la semana no se esperan precipitaciones, pero la temperatura no superará los 22º.

Operativo contra las llamas

Hasta el sábado, 17 combatientes del SPLIF permanecen desplegados con tres móviles, junto con el apoyo de medios aéreos listos para intervenir si es necesario. Se han intensificado las tareas en el arroyo Teno, donde se detectaron puntos calientes en sectores altos y bajos, y se mantienen recorridos en el campamento del Nación para reforzar el enfriamiento.

Desde el gobierno se destacó que las condiciones climáticas se mostraban favorables para la labor. Además de la baja de la temperatura y las lluvias, mencionaron que se registraría un aumento de la humedad, estimada en un 45%, reduciendo así el riesgo de nuevos focos.

Se reiteró a la comunidad no acercarse a las áreas afectadas, evitar la circulación por caminos de riesgo y mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales. Asimismo, se recuerda que sigue prohibido hacer fuego al aire libre y que cualquier situación sospechosa debe ser reportada al 103.