La Provincia lanza un plan de créditos para pymes que busquen sumar tecnología

La Provincia lanzó créditos para pymes y empresas que quieran darle valor agregado a su producción.

Río Negro anunció la apertura del Programa Provincial de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías en Materias Primas y Agroalimentos (Propav). La herramienta acompaña a productores y emprendedores rionegrinos para transformar su producción , incorporar tecnología y mejorar instalaciones, generando empleo local y fortaleciendo el entramado industrial.

A través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo se lanzó una política pública destinada a emprendimientos ya existentes que utilicen insumos de origen rionegrino, en línea con la política provincial de potenciar la producción local y el desarrollo del sector manufacturero, busca acompañar y dar impulso a la economía regional.

“Es una de las herramientas que nos permite consolidar nuestra nueva matriz productiva y abrir oportunidades concretas de crecimiento para las pymes y emprendedores de toda la provincia”, destacó el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

“Forma parte de una estrategia integral que incluye más líneas de financiamiento para diversificar y fortalecer la economía provincial, junto a la Agencia de Desarrollo Económico y el Régimen de Promoción Económica e Industrial, además de las leyes de Puertos, de Parques Industriales y Logísticos y de Mano de Obra Local”, agregó el funcionario a cargo del área de desarrollo económico.

El objetivo del programa de financiamiento que lanzó el gobierno provincial es financiar a quienes quieran darle más valor a lo que producen, incorporando tecnología o procesos industriales que les permitan innovar, crecer y generar más trabajo en Río Negro.

El crédito contempla entre los usos del dinero la adquisición de maquinarias y equipos, construcción o ampliación de instalaciones o mejoras en las líneas de producción, incluyendo salas móviles o módulos prefabricados a medida. También se admite leasing para bienes registrables.

Los montos disponibles alcanzan hasta $30 millones por proyecto, financiando hasta el 70% del total. En el caso de monotributistas, el financiamiento no podrá superar el 35% de la facturación anual según la categoría vigente.

Cómo se pagarán los créditos

La tasa de interés será del 50 por ciento de la Tasa Activa de Cartera General Diversas del Banco Nación más dos puntos, fijada de manera mensual por Río Negro Fiduciaria Sociedad Anónima.

Se aplicará un gasto administrativo del 1,5 por ciento y, en caso de morosidad, una tasa del 30 por ciento. El plazo de devolución será de hasta 36 meses, con un período de gracia de hasta seis meses sobre el capital, devengando intereses durante todo el crédito.

Para montos de hasta $15 millones se podrá acceder a los créditos a sola firma mediante pagaré por el 130% del monto a devolver. Para sumas mayores se aceptan pagaré, fiador solidario, SGR o garantía real, pudiendo el fiduciario solicitar garantías adicionales según el análisis crediticio.

Las y los interesados deben completar el Formulario de Consulta Previa y presentar el perfil de proyecto con la documentación respaldatoria, que incluye constancias de inscripción en ARCA y en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, libre deuda, y no registrar deudas con programas de Río Negro Fiduciaria ni con el Ente Compensador del Granizo, cuando corresponda.