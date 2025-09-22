Río Negro, entre las tres provincias que generan empleo privado

El gobierno de Río Negro destacó el aumento de la cantidad de trabajadores registrados. El empleo privado aumentó un 4 por ciento en un año.

Río Negro es una de las tres provincias del país que logró crear puestos de empleo privado en el último año . En un contexto nacional adverso, marcado por la caída de más de 100.000 empleos en todo el país, "la provincia fortaleció el empleo formal registrado y afianzó su desarrollo económico", se destacó desde el Gobierno .

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , Río Negro integra junto a Neuquén y Mendoza el reducido grupo de distritos que crecieron en empleo privado . Hoy cuenta con cerca de 120.000 trabajadores y trabajadoras en el sistema, lo que significa un incremento del 4% respecto del año pasado.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que “en tiempos donde la economía nacional atraviesa enormes dificultades, poder decir que R ío Negro es una de las provincias que más empleo privado genera es una señal de que el camino es correcto. Eso significa más oportunidades para nuestra gente y más previsibilidad para las empresas que invierten”.

Durante el acto de reconocimiento a los 25 Parques Industriales de Río Negro, el mandatario rionegrino explicó que este crecimiento se apoya en una estrategia que combina autonomía municipal, planificación regional e integración provincial.

“Ya no se trata de municipios aislados; lo que funciona es una mirada integral. No hay municipio sin provincia, ni provincia sin municipios. Lo que hacemos es coordinar esfuerzos y evitar la improvisación”, expresó el gobernador.

Weretilneck subrayó además el rol de las nuevas herramientas impulsadas por la Provincia: la Ley de Promoción Económica, que otorga beneficios impositivos por hasta diez años a las empresas que acrediten sustentabilidad ambiental; la Agencia de Desarrollo Económico y Productivo, como ventanilla única para simplificar la gestión de productores y pymes; y el Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARIO), con un capital inicial de $2.000 millones para mejorar el acceso al crédito. También mencionó la sanción de la Ley de Parques Industriales, que ordena la radicación de industrias, y la nueva Ley de Puertos, que potencia la logística y las exportaciones.

Alberto Weretilneck: "Podemos competir con cualquier provincia"

El gobernador remarcó la ubicación estratégica de la provincia, atravesada por rutas nacionales y ramales ferroviarios que la conectan con los grandes nodos logísticos del país. “Estamos en condiciones de competir con cualquier provincia para atraer inversiones. La clave es ser más amigables con quienes quieren producir y generar trabajo acá”, afirmó.

La Provincia también avanza con obras estratégicas que consolidan nuevas cadenas de valor, como el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el proyecto de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías. Estas inversiones posicionan a Río Negro como un actor clave en la exportación de energía y generan encadenamientos productivos en la construcción, la metalmecánica y los servicios.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, sostuvo: “El crecimiento del empleo privado registrado no es casualidad. Es la consecuencia de un plan de desarrollo económico que venimos llevando adelante para que cada rionegrino y rionegrina tenga oportunidades en su lugar de origen. En momentos en que las malas noticias se multiplican en todo el país, Río Negro demuestra que es posible crecer, generar empleo y proyectar futuro”.

Con una mirada de futuro, Río Negro fortalece sus pilares históricos -agricultura, ganadería y turismo- y los integra con minería, energía, industria y servicios. Esa diversidad convierte a la provincia en un motor de crecimiento, capaz de generar empleo, atraer inversiones y consolidar un desarrollo con identidad propia y proyección nacional.