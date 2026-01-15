La obra del VMOS: cuánto avanzó y cuánto falta para exportar petróleo

El oleoducto que conectará Vaca Muerta y el mar ya completó 437 kilómetros. Continúan obras en estaciones, válvulas y terminal para exportar crudo al mundo.

El Gobierno de Río Negro destacó el avance del oleoducto VMOS , entre Allen y Punta Colorada, una obra que ya se inscribe como uno de los hitos energéticos más relevantes de la provincia. El último año, se completaron 437 kilómetros de tendido de ductos y se alcanzó casi la totalidad de las pruebas hidráulicas. Mientras tanto, continúan obras en estaciones, válvulas y terminal para exportar crudo al mundo.

Con esos hitos técnicos, la obra avanza ahora en la etapa de integración y terminación: pruebas por tramos, cruces especiales, instalaciones de operación y la consolidación de la terminal de almacenamiento y despacho en la costa rionegrina.

Cabe recordar que, en este marco, el gobernador Alberto Weretilneck recorrió el pasado sábado los avances de la obra, donde se construyen seis tanques de almacenamiento que integrarán la futura terminal de exportación de petróleo , y destacó la magnitud de un proyecto que trasciende las fronteras provinciales, por su impacto estratégico no solo para el desarrollo productivo y energético de Río Negro, sino también para el crecimiento y la proyección energética de la Argentina.

A lo largo del año, VMOS alcanzó pasos clave que ordenan el cronograma hacia la puesta a punto:

Acuerdo y reglas claras para la inversión: la Provincia firmó un entendimiento que prevé más de U$S 1.000 millones en 13 años para Río Negro e incluye compromisos como 80% de mano de obra local y compras en la provincia.

Inicio programado de pruebas hidráulicas: en julio se informó el cronograma de inicio de las pruebas y comenzó el avance de las soldaduras hacia Punta Colorada.

Última soldadura automática: en noviembre se celebró la concreción de la última soldadura automática en el ingreso a la terminal de Punta Colorada, cerrando una etapa central del tendido.

Estado de obra del VMOS a fines de 2025

Desde la secretaría de Hidrocarburos provincial mostraron un informe técnico que detalla los avances. Allí se indica que se completó el tendido troncal y que las pruebas hidráulicas alcanzaron el 84% (367 km probados).

Cabecera Allen

Continúan los trabajos en los tanques de almacenamiento TK-7 y TK-8 (77% y 55% de avance de virolas), además de cañería colectora, sistema contra incendios y obras civiles para equipos y edificios auxiliares.

Válvulas de bloqueo

Se instalaron 13 de 28 válvulas de bloqueo, junto a casetas de energía y comunicación y obras asociadas.

Cruce del río Negro

Se ejecutan tareas preparatorias para la perforación direccional en margen norte; y, en margen sur, hay un tramo soldado y probado listo para la inserción, con obras pendientes en el punto de inserción.

Estaciones de bombeo

En Chelforó (EB1) avanzan obras civiles, instalación de cañería de ingreso y piping interno, y estructuras para trampas receptoras de scraper.

En la Estación de Bombeo 2, se ejecuta movimiento de suelos y preparación de fundaciones y bases.

Terminal Punta Colorada

Se construyeron las bases de los seis tanques (con protección catódica, excepto TK403) y hay tres tanques en construcción (TK404, TK401 y TK406), además de bases del sistema contra incendios y trampas de scraper.

Control, empleo local y oportunidades para proveedores

La Provincia acompaña la obra con presencia en territorio y controles para garantizar que la inversión se traduzca en empleo y desarrollo local. En octubre, una inspección oficial en la cabecera Allen registró 420 trabajadores activos, de los cuales 360 eran rionegrinos, superando el porcentaje exigido por la normativa provincial.

Al respecto, el Gobernador subrayó el impacto laboral del proyecto y afirmó: “Lo prometimos y lo cumplimos”, al informar que el VMOS ya generaba más de 5.000 empleos con fuerte participación de mano de obra local.

Con el tendido completado, el foco continúa en: finalizar pruebas hidráulicas, completar cruces, avanzar en válvulas y estaciones de bombeo, y acelerar el montaje de tanques e infraestructura de la terminal en Punta Colorada para el despacho. El objetivo es que a principios de 2027 puedan comenzar las primeras exportaciones desde el Golfo San Matías.