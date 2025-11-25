La durísima crítica de conocido influencer a los artistas nacionales de la Fiesta de la Manzana

Difundió en sus redes sociales un polémico video e instó a etiquetar a la intendenta de Roca en los comentarios con el slogan "manzana podrida...".

Una captura del video que el Influencer subió a redes para criticar a la Fiesta de la Manzana.

Otra vez hay polémica alrededor de una celebración roquense. Ahora, el influencer rionegrino Juan Ordóñez difundió en su perfil de Instagram un ácido y contundente video en el que cuestionó la grilla de artistas anunciada para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026.

En ese mensaje, mencionó a varias de las figuras nacionales confirmadas, como Neo Pistea, YSY A, Emanero, Damas Gratis, Cazzu y Lali y dijo que la programación " se aleja de la identidad cultural " que, según él, debería tener la fiesta más tradicional de la región.

El influencer fue más allá y llamó a la audiencia a sumarse diciendo: "Si estás en desacuerdo con esta Fiesta Nacional de la Manzana podrida, etiquetá a la señora María Emilia Soria con el eslogan ‘manzana podrida’ en los comentarios".

soria La intendenta de Roca, blanco de las críticas.

El video comienza con Ordóñez, guitarra en mano, diciendo: ¨Me acabo de enterar de la grilla completa de artistas de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Escucha: Neo Pistea, YSY A, Emanero y Damas Gratis, Cazzu y Lali para cerrar".

Y agrega: "Mirá que tenemos buenos artistas, músicos y poetas en el pueblo argentino. Mirá que tenemos mucha cultura y tradición, pero parece que la señora intendente se olvidó de todo eso".

lali esposito Lali Espósito, una de las estrellas que vendrán a la Fiesta de la Manzana.

Ordóñez recuerda que años atrás la fiesta ofrecía variedad de géneros: "Antes vos en la Fiesta de la Manzana podías elegir. Si no querías ir el día de la bailanta, ibas otro día a escuchar una buena banda de rock, de folclore, de pop, de tango…"

Y endureciendo el tono agregó: "Pero ahora no. Ahora es todo culo, teta, exceso de consumos, de drogas, alcohol, romantización del delito y toda esta música basura, chatarra que nivela hacia abajo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Ordonez \ Guitarist (@juanordonezoficial)

En otro tramo del video, Ordóñez lee frases textuales del comunicado oficial publicado al anunciar la grilla y afirma: "Mirá lo que dice la señora intendente, palabras de ella en la página de General Roca: ‘La Fiesta Nacional de la Manzana es un homenaje a nuestra propia identidad’. O sea que los roquenses ahora tienen identidad trapera".

También cuestiona el uso de la expresión “espectáculos de primer nivel" diciendo "primer nivel no tiene nada que ver con cantidad de reproducciones en Spotify".

image La bronca de Juan Ordoñez, el conocido influencer rionegrino.

También Ordoñez cuestiona cuando el Municipio dice: "Paseamos por el predio y nos encontramos con nuestra cultura, nuestra historia y tradiciones. Mire: si para usted esto es cultura es porque hay una clara intención de denigrar a la cultura.”

"Le recuerdo que esta fiesta se hace con nuestros impuestos. Si usted quiere realizar un acto político lo tiene que hacer con la plata de su partido", refiere el influencer en relación a los dichos de la intendenta María Emilia Soria.

Antes había sido Fantino

Semanas atrás el afamado colega planteó un debate en vivo por las erogaciones en otra celebración roquense, la Fiesta de la Sidra, que se realizó el 8 y 9 de noviembre: “¿Está mal que Soria -por María Emilia, la intendenta de la vecina ciudad- contrate a La Delio Valdez y a Turf?

El primero de los panelistas de la plataforma libertaria Neura en pedir la palabra fue el Flaco Passet, arquero campeón con San Lorenzo en 1995 y también ex River y Unión de Santa Fe, entre otros.

“Hoy en este país empobrecido durante tantos años, hay prioridades. Eso sucedió antes y a lo mejor estaba bien, pero se sumó que después con lo que contrataban pagaban 100 y valía 20 el show… Se fue ensuciando todo. Municipios cada vez más pobres, las provincias también, lo mismo que el país. ¿En un momento se hacía? Sí y la gente la pasaba bien. Hoy ya no se puede, hay que cortar con eso. Tenés que destinar esos recursos a otra cosa”, fijó su contundente postura Passet.

Fantino polémica en Roca

Allí intervino el hábil conductor tratando de mostrar el otro costado de los festivales: “Ahora te digo que muchos artistas vivían de eso, grupos folclóricos de todos lados…”.

No obstante, el ex guardameta reafirmó su pensamiento y se mostró crítico con los cantantes y los políticos: “Eso se ensucio, muchos años los artistas iban, cobraban y se iban. Ahora empezaron a militar para que los contraten, empezaron a vivir del Estado. Perdieron total credibilidad. ¿Cuál es el beneficio de las intendencias? ¿Dinamizar la economía? Por qué no le pedís colaboración a cada uno de los privados que van a participar. Yo les diría vas a gastar 100 palos en un festival y tenés calles de tierra…”.