Fantino se metió en la polémica por millonaria inversión en la Fiesta de la Sidra: "¿Está..?"

La semana pasada LM Cipolletti se hizo eco de la creciente polémica en General Roca por la inversión que demandará una nueva edición de la Fiesta de la Sidra , que este año se realizará entre el 8 y el 9 de noviembre. El famoso periodista Alejandro Fantino reaccionó en vivo a la noticia de este medio y con un pícaro debate en su popular streaming Neura viralizó la controversia.

La primera en mostrarse en desacuerdo públicamente y objetar el gasto que se destinará a los shows artísticos fue la concejal de Juntos Somos Río Negro, Belén Bavastri . Ahora, se metió de lleno en la discusión nada menos que el mismísimo Fantino, quien reavivó la discusión al leer nuestro artículo en pleno programa.

Con ese disparador, el afamado colega planteó: “¿Está mal que Soria -por María Emilia, la intendenta de la vecina ciudad- contrate a La Delio Valdez y a Turf ?

El primero de los panelistas de esa plataforma libertaria en pedir la palabra fue el Flaco Passet, arquero campeón con San Lorenzo en 1995 y también ex River y Unión de Santa Fe, entre otros.

“Hoy en este país empobrecido durante tantos años, hay prioridades. Eso sucedió antes y a lo mejor estaba bien, pero se sumó que después con lo que contrataban pagaban 100 y valía 20 el show… Se fue ensuciando todo. Municipios cada vez más pobres, las provincias también, lo mismo que el país. ¿En un momento se hacía? Sí y la gente la pasaba bien. Hoy ya no se puede, hay que cortar con eso. Tenés que destinar esos recursos a otra cosa”, fijó su contundente postura Passet.

Allí intervino el hábil conductor tratando de mostrar el otro costado de los festivales: “Ahora te digo que muchos artistas vivían de eso, grupos folclóricos de todos lados…”.

No obstante, el ex guardameta reafirmó su pensamiento y se mostró crítico con los cantantes y los políticos: “Eso se ensucio, muchos años los artistas iban, cobraban y se iban. Ahora empezaron a militar para que los contraten, empezaron a vivir del Estado. Perdieron total credibilidad. ¿Cuál es el beneficio de las intendencias? ¿Dinamizar la economía? Por qué no le pedís colaboración a cada uno de los privados que van a participar. Yo les diría vas a gastar 100 palos en un festival y tenés calles de tierra…”.

Fantino interrumpió y lo interpeló, ¿cómo se dinamiza Roca? Fue el turno de Agustín Rodríguez, abogado de La China Suárez entre otras figuras y también panelista en Neura, quién se enganchó en el interesante intercambio y dejó su parecer.

“Qué se yo, que tengan imaginación. Yo no creo que la gente se entusiasme mucho para ir a ver unos grupos (…), que traigan esos que cobran pocos y son buenos…”, propuso.

Siempre en tono conciliador y gran oportunismo, el ex líder de Mar de Fondo y Animales Sueltos le preguntó: ¿Vos cerrarías las fiestas y show de Municipalidades del interior?

La respuesta del letrado fue categórica: “Si van a financiar a un tipo que va a cantar, también tienen que financiar a los que no tiene para comer, no tiene casa… La Municipalidad está para garantizar la salud, la educación y la seguridad”.

Y vos, ¿qué pensás? ¿Shows sí o no? ¿Fantino, una piedra en el zapato de la intendenta justicialista de Roca? La fiesta de la Sidra, por lo pronto, viene media "agridulce" con tanto revuelo...