Calle Roca, en cuenta regresiva: el Municipio confirmó cuándo estará totalmente habilitada

El Municipio avanzará con el hormigonado tras el recambio cloacal en calle Roca. ¿En cuánto tiempo estiman finalizar las obras?

Durante meses, los vecinos y comerciantes del centro de Cipolletti convivieron con una postal repetida: pérdidas de agua en las veredas, olores cloacales y sectores de la calle Roca intransitables. Hoy, la situación comienza a revertirse .

Los trabajos de recambio del conector cloacal, ejecutados por Aguas Rionegrinas ( ARSA ), finalizaron y el Municipio confirmó que avanza la etapa de hormigonado para dejar la arteria completamente habilitada.

La i ntervención se llevó adelante sobre calle Roca, entre España y Miguel Muñoz , donde una antigua cañería de la red cloacal colapsó producto del desgaste y del aumento sostenido en la demanda del servicio. El reemplazo fue necesario tras los reclamos de vecinos y comerciantes del sector, quienes denunciaron que desde hacía meses se registraba una pérdida constante de agua sobre la vereda del edificio Arrayanes, que incluso se extendía hasta la plaza San Martín.

AS-Cipolletti-ARSA (Obra Cloacas calle Roca) (6) Los trabajos de ARSA consistieron en el recambio de 100 metros de cañería cloacal. Antonio Spagnuolo

Una reparación estructural necesaria

El jefe del servicio local de ARSA, Luis Argüello, explicó a LM Cipolletti que la rotura fue consecuencia de la degradación natural del material del caño principal. “El caño original sufrió una degradación del material producto del paso del tiempo y el uso continuo. Por esa razón, el reemplazo forma parte de un plan de mantenimiento integral que busca mejorar el escurrimiento del sistema cloacal, aliviar la red y evitar futuras complicaciones sanitarias”, precisó.

El operativo incluyó la colocación de un nuevo conducto de aproximadamente 100 metros, que reemplaza al antiguo sistema de menor diámetro y en avanzado estado de deterioro. Este recambio permitirá mejorar el drenaje general del sistema y reducir los riesgos de desbordes, filtraciones y olores que afectaban a toda la cuadra.

ECP OBRA CLOACAL CALLE ROCA (12) Desde el Municipio confirmaron que entre 15 a 20 días, la calle estará habilitada por completo al tránsito. Estefania Petrella

El Municipio avanza con el hormigonado

Con los trabajos de ARSA ya finalizados, el Municipio de Cipolletti tomó intervención para avanzar en la etapa de recomposición del pavimento. El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, confirmó que la obra ya se encuentra en proceso de hormigonado.

“Se va desarrollando por paños, lo que permite trabajar en distintos frentes para liberar lo más pronto posible al tránsito. Estimamos entre 15 y 20 días para terminar de hormigonar y dejar habilitada la arteria por completo”, señaló el funcionario.

Actualmente, la calle Roca se encuentra habilitada parcialmente, permitiendo el paso peatonal y restringiendo la circulación vehicular total, mientras se consolidan los sectores recién intervenidos. Una vez concluidos los trabajos, se procederá al asfaltado y la señalización correspondiente para restituir el tránsito normal en una de las principales arterias del centro cipoleño.

La finalización de estas tareas no solo aliviará el tránsito urbano, sino que también pondrá fin a un largo reclamo vecinal que, durante meses, dejó en evidencia la necesidad de un mantenimiento profundo en las redes de servicios esenciales del casco céntrico.

ECP OBRA CLOACAL CALLE ROCA (31) El trabajo que se encuentran realizando corresponde a dejar el suelo preparado para colocar hormigón por sector. Estefania Petrella

Intervenciones en otros puntos del centro

La obra en calle Roca forma parte de una serie de intervenciones que ARSA viene realizando en el área céntrica de Cipolletti para modernizar la red cloacal. En los últimos meses, ya se concretaron reemplazos similares sobre las calles San Martín, Fernández Oro, Alem, Venezuela y Naciones Unidas, donde se sustituyeron tramos completos de cañerías deterioradas por nuevas conexiones. En el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, se renovaron dos cuadras de red que habían colapsado debido a su antigüedad y a las roturas recurrentes.

Estas obras, si bien generan complicaciones momentáneas en la circulación, resultan fundamentales para evitar colapsos sanitarios en zonas de alta densidad urbana.