Se viene la Feria del Libro de Cipolletti: días, horarios y la visita de Federico Andahazi

La Feria del Libro tendrá 60 escritores locales, regionales, y nacionales y 40 editoriales. La fiesta literaria comenzará el 7 de noviembre.

Federico Andahazi será una de las visitas estelares de la Feria del Libro 2025 de Cipolletti.

La Feria del Libro 2025 ya tiene definida la fecha y la grilla de actividades que se desarrollarán en los distintos espacios del Complejo Cultural Cipolletti , la Casa de la Música y Casa del Escritor . La fiesta literaria de la ciudad comenzará el 7 de noviembre.

El cronograma de la Feria contempla 50 propuestas por día y tiene 70 escuelas públicas y privadas anotadas para hacer visitas, por lo que se espera la visita de más de 3000 alumnos por día. Habrá, además, 60 escritores locales, regionales, y nacionales y 40 editoriales.

La Feria será del 7 al 16 de noviembre y se podrá visitar de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 22.30; y los sábados y domingos de 15 a 23.

Desde el Municipio aseguraron que será una "feria literaria y artística, con stands, librerías, editoriales, presentaciones de libros, conferencias, cine debate, talleres y propuestas artísticas. Con la participación de invitados de renombre que harán de cada encuentro una experiencia única".

AS-Cipolletti- 19° Feria del Libro (Cipo) (10).JPG Antonio Spagnuolo

Dentro de la amplia programación habrá escritores y presentaciones destacadas como la de Federico Andahazi, el sábado 8 de noviembre a las 19.30 en la Sala Teatro del CCC, con su libro “Mares de Furia”.

Las entradas son gratuitas (cupos limitados hasta agotar la capacidad de la sala). Los interesados podrán comenzar a retirarlas de manera presencial a partir del lunes 3 de noviembre, en la boletería del CCC, con DNI en mano (solo apto para mayores de 18 años). Se entregarán hasta 2 entradas por DNI.

Es importante destacar que los horarios de la boletería del CCC, serán los siguientes:

-Del 3 al 7 de noviembre horario de Boletería de 17 a 21.

-Del 8 al 16 de noviembre de 16 a 21.

“Mares de Furia” es una novela trepidante sobre las travesías de Hipólito Bouchard, marino francés, corsario audaz y, por momentos, temible titán de los mares, conocido por sus combates en las guerras por la independencia de Argentina, como el asedio a California, hacia 1816.

A bordo de La Argentina Hipólito Bouchard cruza los mares provocando terror. Marino francés, corsario audaz y, por momentos, temible titán es conocido por sus combates en las guerras por la independencia de Argentina, como el asedio a California, hacia 1816.

Con un estilo que evoca las novelas de aventuras y piratas, Federico Andahazi nos ofrece una trama que incluye tesoros ocultos, intriga política, batallas navales y camaradería corsaria. Además de Bouchard, desfilan por estas páginas grandes figuras como el Almirante Brown, el marino Tomás Espora y Lord Byron.

Mares de Furia retrata los últimos estertores de la España colonial en América y brinda un panorama de lo variopinta, solidaria y férrea que fue la empresa independentista en el continente. Con un estilo cautivador y trepidante que nos invita a meternos de lleno en la época, Andahazi consigue el retrato de un grupo de hombres que batalló, con honorabilidad, valentía y una inagotable sed de justicia, en pos de la libertad de toda América.

Quién es Federico Andahazi

Nació en Buenos Aires en 1963. Se graduó en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. En 1997 publicó la novela El anatomista, con la que ganó el primer premio de la Fundación Fortabat y que se transformó en un rotundo éxito de ventas y se tradujo a más de cincuenta idiomas. Desde entonces publicó más de quince títulos entre novelas, cuentos y ensayos.

En 2006 ganó el Premio Planeta de Novela con El conquistador. Sus novelas El anatomista y Errante en la sombra fueron llevadas al teatro con gran éxito de público y crítica.

En octubre de 2011 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En Grijalbo también ha publicado las novelas Las huellas del mal, Psicódromo y Mares de furia.