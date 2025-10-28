La Misa Criolla llega con un concierto solidario al Complejo Cultural Cipolletti

El evento será para recaudar fondos destinados a la Cooperadora del Hospital de Cipolletti y la Fundación Solatium Patagonia, dedicado a los cuidados paliativos.

El evento se realizará en beneficio de la Cooperativa del Hospital de Cipolletti y la Fundación Solatium Patagonia, dedicada a los cuidados paliativos.

El Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ) será el escenario de un concierto solidario de la Misa Criolla con el objetivo de recaudar fondos para la Cooperadora del Hospital de Cipolletti y la Fundación Solatium Patagonia . El evento tendrá lugar el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre a las 20:30 horas en el espacio cultural ubicado en Fernández Oro N°57 de Cipolletti.

El espectáculo contará con la participación del Coro de CALF bajo la dirección de Damián Cazeneuve, el pianista Emilio Peroni, Miguel Ángel Michelena, Jorge Navarrete e instrumentistas de Plottier . También se presentará el Ensamble Instrumental Andino integrado por Cano Becerra, Martín Funari, Mario Choqueta, Pablo Venegas, Guillermo Alías Micci y Jorge Campos.

La propuesta cultural se enmarca en una iniciativa conjunta del Rotary Club de Plottier y la Fundación Solatium Patagonia con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer los servicios de cuidados paliativos que reducen el sufrimiento de las personas que padecen enfermedades. Los fondos recaudados también se enviarán a la Cooperadora del Hospital de Cipolletti. Las entradas tienen un valor de 30 mil pesos y pueden adquirirse mediante Mercado Pago a través de la cuenta rotarycipo.

El repertorio será interpretado con un desglose de artistas arriba del escenario. Emilio Peroni, pianista y Presidente del Rotary Club de Plottier participará en un dúo con el guitarrista Jorge Navarrete y con el cantante solista Miguel Ángel Michelena interpretarán dos piezas musicales. El grupo de Instrumentistas de Plottier tocará cinco piezas musicales en el evento benéfico.

La Misa Criolla tendrá lugar el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre a partir de las 20:30 horas

Repertorio folklórico con instrumentos autóctonos

“El objetivo es hacer dos eventos benéficos donde hacemos música para todos los gustos de la música popular argentina, mayormente folklore mezclado con algo de tango. En el acto final vamos a encontrarnos todos en el escenario para hacer la misa criolla” explicó Emilio Peroni.

Peroni explicó que la obra central es la Misa Criolla, una obra que mezcla textos religiosos con títulos de cinco piezas provenientes del latín. La interpretación de la obra relata la relación de Ariel Ramírez con el conocimiento de la música clásica y los ritmos autóctonos argentinos.

“Por esta razón va a ser acompañado por el Ensamble de Plottier que toca instrumentos autóctonos como la quena, sikus, flauta traversa, guitarra, bajo y charango. El objetivo es hacer una recaudación para la cooperadora del Hospital de Cipolletti y la Fundación Solatium” indicó Peroni.

La Fundación Solatium y su rol en los cuidados paliativos

La Fundación Solatium es una organización sin fines de lucro fundada en el 2009 en Cipolletti. Se dedica a los cuidados paliativos con el objetivo de mejorar la vida de las personas con enfermedades avanzadas y que sufren severos dolores por su diagnóstico. La intervención no sólo se aplica a los pacientes, si no también a sus familias y cuidadores.

La Casa Betania cuenta con la participación de 50 voluntarios.

El enfoque de la intervención se basa en la atención de las personas en su integridad biológica, psicosocial y espiritual a lo largo de todas las fases de la enfermedad, desde la prevención, el diagnóstico hasta el tratamiento de los síntomas, comprendiendo también los cuidados del final de la vida.

Uno de los principales logros de la entidad fue la creación de Casa Betania, un espacio donde se brinda alojamiento y cuidados a pacientes terminales que no tienen red familiar. El edificio cuenta con 600 metros cuadrados y fue construido exclusivamente con aportes de la comunidad local.

El lugar cuenta con la colaboración de 50 voluntarios para cubrir turnos diurnos, que ayudan con la gestión administrativa, las compras, el mantenimiento y asistencia a los pacientes. Para quien quiera trabajar voluntariamente en Casa Betania se realizan cursos exprés para colaborar en el espacio solidario.