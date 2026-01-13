Incendios forestales: las heroínas silenciosas que salvan vidas de animales

Son siete mujeres llenas de audacia y amor que arriesgan sus propias vidas y viajan cada día al infierno. El crudo relato de Patito Vidal, la líder del grupo.

Patricia Vidal , más conocida como Patito , atiende su mercadito en El Bolsón mientras prepara la nueva y riesgosa misión que encabezará por la tarde de este martes rumbo al infierno de Chubut . Lidera el grupo de siete heroínas silenciosas , de guerreras anónimas que le ponen el pecho al desastre en la vecina provincia. Las que no se olvidan de los animales indefensos y aterrados por los incendios forestales.

Mientras el fuego avanza en distintos puntos de la Patagonia y mantiene en vilo a pobladores y brigadistas, rescatistas de la Comarca Andina trabajan a destajo salvado la vida de perros, caballos, ovejas, gatos, gallinas ... Y ellas sorprenden con su audacia, espíritu solidario y amor por los animales y los vecinos que sufren el calvario .

"Nos organizamos y repartimos tareas; una se ocupa de la logística, otra de animales grandes, otra de los chicos. Vamos en camionetas que puedan introducirse en esos terrenos tan complejos y llevamos alimentos y todo lo que necesiten los animales. Sabemos que es riesgoso, pero no queda otra. Nos calzamos borcegos, nos vestimos con ropa vieja porque hay que ir pisando brazas, cenizas, es muy complicado ", explica a LM Cipolletti esta admirable mujer.

"Soy proteccionista hace años, he trabajado en todos los incendios. Estamos desde el primer día apoyando, ayer por ejemplo llevamos para caballos, chanchos, gallinas, perros y gatos. Fuimos a Patriada, a Coihue y ahora a Epuyén, según los focos se fueron corriendo, también nos movimos nosotros. Hoy a la tarde tenemos que ir a dejarle a una gente para una gallina y para un señor cuya mascota requiere atención. Y estamos también atentas a una señora que vive del otro lado del lago Epuyén y tiene como una granja, estamos viendo de llegar en lancha", anticipa las arduas actividades que tienen previstas para la jornada.

Caballo muerto

Se han topado con situaciones dramáticas. Desde caballos muertos ("son los que más la están padeciendo") a animales escapando del fuego, como esa "perra que suponemos había tenido cría hace poco y un brigadista la encontró cuando cruzaba la ruta. Creemos, lamentablemente, que sus cachorros se quemaron. La trajimos, está desnutrida, es joven. Acá también una reflexión, hay un panorama de perros sin castrar que no tendría por qué suceder, provocamos muertes de cachorros porque no castramos cuando es gratuito. La historia es tratar de cambiarle la vida a los animales que no estaban bien cuidados...", adelanta la comprensible postura del grupo.

Las cuentas claras para que ningún oportunista ni ventajero saque tajada. Por ello "nos manejamos con un excel donde se pone cada día ingresos a través de las donaciones y egresos y al final de todo vamos a hacer un balance", anticipa pregonando transparencia.

De hecho, el grupo publica en redes sociales imágenes de todo lo que se compra a través de la cuenta de Instagram @patitobolson.

Pionera y muy querida en El Bolsón, donde vive hace 45 años, ya son más de 10 viajes los que hizo con sus aliadas para ayudar en Chubut. Y mientras no piensa parar, ya se mentaliza sobre el trabajo que deberán hacer en invierno, una vez que la situación actual se normalice para proteger a los animales del frío. Patito, la Vidal que salva vidas de los pobres animalitos. ¡Gracias por tanto!

Gatito quemado

Cómo ayudarlas:

Hoy lo que más se necesita es alimento para caballos, vacas, ovejas, gallinas, perros y gatos, además de sogas y mantas. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo reuniendo donaciones para enviar a la zona o transfiriendo a los dos alias oficiales: tuayudasalvavidas.mp. o abejas.eva.cactus

Una vecina de la zona también se sumó a rescatar animales

En las últimas horas, el grupo Almas Almas de Villa Regina se unió a los rescatistas para colaborar con insumos y difusión. “Somos un grupo de varias personas que el año pasado, durante el incendio de Mallín, nos juntamos para ayudar, y con este incendio la red se volvió a reactivar. Trabajamos directamente con veterinarias y con los pobladores”, contó Conti, una vecina reginense, quien forma parte del grupo.

animales incendio (1) Los brigadistas también salvan vida de animales en medio del desastre.

Según las últimas y nefastas estadísticas, el incendio ya dejó un saldo preocupante en la región: más de 4.000 hectáreas afectadas, cerca de 3.000 turistas evacuados, 10 familias que perdieron sus viviendas y un operativo que mantiene a más de 200 brigadistas activos.

Los focos activos continúan en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, aunque la zona más afectada sigue siendo Chubut. Desde la organización ambiental afirmaron que el fuego fue provocado y detallaron que el despliegue incluye cinco aviones hidrantes, un helicóptero y más de 280 personas trabajando en total para contener el avance de las llamas.

caballo muerto (1)

Para eso, el grupo armó listas de voluntarios dispuestos a alojar animales en tránsito y otras personas que pueden realizar traslados. “Cuando es necesario evacuar, nos comunicamos con quienes pueden trasladarlos y con quienes pueden cuidarlos hasta que aparezca la familia o hasta que puedan volver a su casa”, detalló.

ayuda a animales incendio

La red de ayuda creció rápidamente y hoy excede el territorio de la Comarca Andina. “Se han contactado asociaciones y grupos independientes de otras partes del país que quieren colaborar, ya sea difundiendo el alias para donar dinero o recibiendo donaciones físicas para enviarlas”, señaló Coni. Actualmente se está organizando un centro de acopio en El Bolsón.

Uno de los escenarios más complejos que enfrentan tiene que ver con los animales de granja. “En este incendio nos estamos encontrando con muchos animales grandes bastante lastimados y quemados. Son los más difíciles de evacuar por la cantidad y porque están en zonas rurales. Por eso es tan importante poder acercar alimento e insumos a los veterinarios que recorren las casas”, explicó.

Aunque algunos focos lograron ser contenidos, los incendios siguen activos en distintos puntos de la Patagonia, especialmente en Chubut. Y aun cuando el fuego se apaga, advierten que el desafío continúa. “El post incendio es tan difícil como el incendio mismo. Las familias reconstruyen sus casas, pero los animales siguen necesitando alimento, muchas veces durante todo el invierno”, remarcó Coni al portal LCR.

En medio de una de las emergencias ambientales más duras del verano, el trabajo de estos rescatistas recuerda que no todas las víctimas del fuego tienen voz, y que cada colaboración, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia.

La casita que contiene a brigadistas y niños

En otro ejemplo de solidaridad, Casita de Colores tiende una mano en El Bolsón y da refugios a niños de brigadistas y voluntarios en un espacio gratuito de "cuidado y contención".