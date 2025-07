Fuertes críticas en Río Negro por el cierre de Vialidad Nacional: "Estamos viviendo el gobierno más unitario"

“Me gustaría saber qué país piensa el Gobierno Nacional, qué país imagina La Libertad Avanza. Porque un país sin infraestructura vial es inviable”, expresó el mandatario rionegrino en su visita a Chimpay esta mañana. Y agregó: “Nunca vimos un abandono como este. No exagero si digo que estamos viviendo el gobierno más unitario y más alejado del interior”.

Weretilneck advirtió que el cierre de Vialidad no resuelve los problemas existentes sino que los agrava: “¿Qué piensan hacer con las rutas de todo el país? ¿Quién las va a mantener?”. Además, remarcó que la mayoría de las rutas nacionales no están bajo jurisdicción provincial, por lo que la Provincia no puede intervenir directamente. En ese contexto, reafirmó que Río Negro seguirá subsidiando el transporte, garantizando el acceso a medicamentos y sosteniendo obras municipales.