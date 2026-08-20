Estaba prófugo desde 2024 y cayó por un control vehicular en Dina Huapi

Un hombre de 27 años que tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2024 fue detenido durante un control vehicular en el ingreso a Dina Huapi.

Tenía pedido de captura desde 2024 y cayó por un control vehicular en Dina Huapi.

El miércoles 19, alrededor de las 10 de la mañana, personal policial realizó un control de rutina en el ingreso a Dina Huapi y allí dieron con un conductor de 29 años y con domicilio declarado en Senillosa , quien manifestó que no contaba con licencia de conducir.

En el automóvil viajaban además otros cuatro hombres, todos con domicilio registrado en la localidad neuquina de Senillosa . Como parte del procedimiento, el personal de Seguridad Vial realizó la consulta de las identidades de cada uno de los ocupantes mediante los sistemas policiales disponibles para verificar si existían impedimentos o requerimientos judiciales.

La consulta permitió detectar que uno de los acompañantes, de 27 años, registraba un pedido de captura vigente. De esta manera, un procedimiento que había comenzado como un control vehicular de rutina derivó en una intervención judicial al establecerse que el hombre era requerido por la Justicia de Neuquén .

La Agencia Nacional de Seguridad Vial retuvo en Dina Huapi a un menor de edad que conducía por ruta nacional 40 acompañado del padre y sin licencia. Captura Google

La importancia de que el programa ''Río Negro Seguridad Inteligente''

Desde la Policía de Río Negro señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las tareas preventivas desarrolladas en distintos puntos de la provincia. Los controles de Seguridad Vial incluyen la verificación de documentación y la consulta de datos para detectar posibles requerimientos judiciales durante la circulación de personas y vehículos.

La intervención también se inscribe en el esquema denominado Río Negro Seguridad Inteligente, que articula recursos humanos, sistemas de consulta y herramientas tecnológicas para fortalecer las tareas de prevención. El objetivo es facilitar la detección de personas que cuentan con medidas judiciales vigentes y permitir una respuesta coordinada con los organismos correspondientes.

El procedimiento realizado en el ingreso a Dina Huapi volvió a poner de manifiesto la importancia de los controles preventivos sobre las rutas rionegrinas. En este caso, la verificación de los ocupantes de un vehículo permitió detectar un pedido de captura que permanecía vigente desde abril de 2024 y concretar la detención del hombre requerido por la Justicia neuquina.

Cada vehículo que entra o sale de Río Negro ya queda registrado. El Anillo Digital moderno que instaló el Gobierno Provincial está operativo en los accesos estratégicos, con cámaras inteligentes que identifican patentes, cruzan datos en tiempo real y generan alertas ante pedidos de secuestro o requerimientos judiciales, fortaleciendo la prevención y la respuesta policial.

La cámara de la Ruta 22 lo marcó cuando iba a Cipolletti

Un Hyundai Creta fue secuestra en Cipolletti luego de ser detectado por el sistema de cámaras LPR cuando circulaba por la Ruta Nacional 22. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia Civil.

El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial Cipolletti, luego de una alerta generada por el sistema de videovigilancia.

El operativo comenzó el 15 de agosto alrededor de las 9:45, cuando el Centro de Emergencias informó la activación de una cámara ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 22 y calle Julio D. Saltos.

El sistema detectó un Hyundai Creta que circulaba en dirección a Cipolletti, por lo que se emitió la alerta correspondiente a los efectivos de Seguridad Vial.

Ante la situación, los policías lograron detener la marcha del vehículo frente a la Unidad para realizar la identificación y verificar su situación.

Tenía un pedido de secuestro desde marzo

Al consultar la información del rodado en el sistema DNRPA, los efectivos confirmaron que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente desde el 26 de marzo de 2026.

La medida había sido solicitada por la Unidad Jurisdiccional Civil de Villa Regina, en el marco de una causa por daños y perjuicios.

De esta manera, la alerta de la cámara permitió detectar que el vehículo buscado se encontraba circulando por la zona y avanzar con el procedimiento judicial correspondiente.

Secuestraron el auto y la documentación

Luego de confirmar la situación, los efectivos procedieron al secuestro del Hyundai Creta y de la cédula de identificación.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia interviniente. En tanto, al conductor se le informó que deberá presentarse ante el juzgado correspondiente para regularizar la situación del vehículo.