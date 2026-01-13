Epuyén declaró el Estado de Catástrofe en medio de la lucha contra el fuego

Los concejales de Epuyén aprobaron la medida por unanimidad y tendrá vigencia hasta el 30 de junio.

Este martes, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el Estado de Catástrofe , al menos hasta junio. En medio de la lucha contra el fuego , se confirmó que se reactivaron nuevos focos de incendio en la zona y el gobierno local comenzó a tomar otras medidas.

A través de la Ordenanza Número 1388/2026, los concejales de Epuyén declararon Estado de Emergencia en siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. Además, se preparan para la posibilidad de nuevas evacuaciones en la región.

La decisión fue aprobada por unanimidad y es una de las nuevas medidas para combatir el desastre que inició el 5 de enero en El Hoyo y ya arrasó con unas 12 mil hectáreas. Además, de la destrucción de viviendas y colapsando los servicios de agua y luz.

Epuyén declaró el Estado de Catástrofe: los detalles de la medida

Esta declaración tendrá vigencia hasta el 30 de junio y le otorga facultades especiales al intendente José Contreras para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente desde los gobiernos provinciales y nacionales, sin tener que atravesar los habituales plazos administrativos

Con respecto a los incendios en Puerto Patriada, las autoridades solicitaron a los vecinos extremar las precauciones y mantener el estado de alerta ante la posibilidad de tener que ser evacuados en las próximas horas.

La vicepresidenta lanzó un posteo por los incendios en la Patagonia

Victoria Villarruel rompió el silencio en redes sociales y anticipó que solicitará los legisladores nacionales una "actualización" de las penas para aquellas personas que resulten culpables de comenzar los incendios de manera internacional.

Mediante una publicación en X (ex Twitter), la vicepresidenta comentó que "nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego".

"Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección", concluyó.