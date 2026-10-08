En la escuela se habla de Grooming: jueces, fiscales y defensores instruyen a estudiantes cipoleños

La propuesta, denominada "Justicia y Adolescencia: educar para proteger y prevenir" comenzó en la ESRN N° 17 y se realizará en tres establecimiento más de la ciudad de Cipolletti.

Este jueves el Poder Judicial de Río Negro inició una serie de jornadas destinadas a estudiantes de escuelas secundarias de Cipolletti para abordar problemáticas que afectan a las adolescencias. Los encuentros incluyen temas como el uso responsable de las redes sociales, el grooming, el consentimiento, los riesgos de la exposición digital y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La iniciativa está organizada por la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro , en articulación con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. Tiene como objetivo acercar conocimientos jurídicos a las y los adolescentes, promover la prevención de situaciones de riesgo y generar espacios de diálogo con quienes trabajan diariamente en el sistema judicial.

La propuesta, denominada "Justicia y Adolescencia: educar para proteger y prevenir", comenzó en el tercer año de la ESRN N° 17 y se extenderá durante octubre y noviembre a otros tres establecimientos educativos de la ciudad: la ESRN N° 89 , el Colegio Brentana y el Colegio Umbrales .

Qué temas trabajarán

Uno de los ejes centrales es la relación de las adolescencias con las nuevas tecnologías. Durante los encuentros se analizan las consecuencias de compartir imágenes y contenidos personales, la huella digital, el derecho a la intimidad, el grooming y las distintas formas de violencia y explotación sexual en entornos digitales. También se abordan los riesgos asociados a la viralización de contenidos y al uso de herramientas de inteligencia artificial.

Otro de los temas es la responsabilidad penal adolescente, con especial atención al nuevo Régimen Penal Juvenil. Las capacitaciones permiten conocer las consecuencias legales de determinadas conductas, los delitos vinculados con la conducción imprudente de vehículos y los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias.

Las jornadas también incluyen espacios para reflexionar sobre el consentimiento en las relaciones personales, el sexting y la importancia de respetar los derechos propios y ajenos.

La coordinación general está a cargo de María Agustina Bagniole, jueza de juicio de la Cuarta Circunscripción Judicial. El equipo de capacitación está integrado, por la magistratura, por Amorina Sánchez Merlo y Jorge Benatti; por el Ministerio Público de la Defensa, por Patricia Fernández, Rodrigo Martínez, Alfonsina Stular y Débora Fidel; y por el Ministerio Público Fiscal, por Diego Vázquez, Guillermo Ibáñez y Juan Pablo Escalada.

Un espacio de contención e información a incorporar

Cada establecimiento participa de dos encuentros presenciales de dos horas, con exposiciones, intercambio de experiencias y espacios para preguntas. La modalidad busca que las y los estudiantes puedan plantear inquietudes y conversar directamente con integrantes del Poder Judicial.

La actividad forma parte de una propuesta de extensión educativa que comenzó con una primera experiencia en Roca y que ahora se replica en Cipolletti. En simultáneo, el Poder Judicial desarrolla simulacros de juicio por jurados con estudiantes de escuelas secundarias de Cipolletti, Roca, Villa Regina, Viedma y Valle Medio. Ambas iniciativas buscan acercar la Justicia a las aulas, promover el conocimiento de los derechos y las responsabilidades y generar experiencias educativas que permitan comprender el funcionamiento del sistema judicial.

El lado oscuro de la Inteligencia Artificial y el uso que le dan los adolescentes

En un colegio de Lomas de Zamora, alumnos utilizaron Inteligencia Artificial paga para crear imágenes explícitas falsas de 40 de sus compañeras y publicarlas en redes sociales, buscando un rédito económico. El caso desató una fuerte denuncia y un debate sobre la responsabilidad de la escuela, los padres y las empresas de tecnología.

Hasta el momento hay dos adolescentes identificados y notificados de la existencia del expediente, ambos alumnos del establecimiento. Las fuentes precisaron que se trata de un delito excarcelable, aunque la Justicia puede disponer distintas medidas restrictivas durante la investigación.