Elecciones 2025: El sello de LLA seduce a todos, pero Lorena Villaverde marcó diferencias y se posiciona para el Senado ¿y Tortoriello?

En un año electoral que ya palpita la tensión interna dentro de los espacios políticos, la diputada nacional Lorena Villaverde emerge como una de las figuras clave de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro . Su exposición mediática y territorial ha crecido al mismo ritmo que los interesados por sumarse a una lista que todavía no tiene muchos nombres propios definidos.

Con el respaldo del armado partidario provincial, que ella preside , y una agenda legislativa que busca diferenciarse de la "vieja política", como asegura Villaverde, la diputada no esquiva la posibilidad de competir por una banca en el Senado . Pero el camino no será sin tensiones: el actual diputado Aníbal Tortoriello también busca encabezar la lista , y las diferencias entre ambos referentes comienzan a hacerse cada vez más evidentes.

"Desde el primer día asumimos con un compromiso total hacia nuestra provincia. Si hoy el lugar desde el que puedo servir es el Senado, ahí estaré, acompañando al presidente para consolidar el cambio que estamos impulsando", aseguró Villaverde en una entrevista con LM Play . La legisladora ha buscado ganar visibilidad no solo por su actividad parlamentaria, como el reciente proyecto que obliga a los funcionarios a desinvertir en empresas que tengan contratos con el Estado , también con sus apariciones en los medios o incluso recorriendo el territorio provincial, mostrándolo en redes sociales.

Lorena Villaverde.mp4

Aunque evita personalizar el debate, la iniciativa legislativa no pasó inadvertida en el plano político provincial. Consultada sobre si el proyecto podía interpretarse como un mensaje hacia Tortoriello —quien posee una empresa que presta servicios a YPF—, Villaverde fue categórica: "No estamos legislando para una persona. Pero es claro que todo aquel que quiera hacer negocios con el Estado, que se quede en el sector privado. El funcionario público debe servir al pueblo, no servirse de él".

Del otro lado, Tortoriello busca mantener influencia dentro de LLA y ya expresó públicamente su intención de competir por una candidatura al Senado. En declaraciones recientes a este medio, aseguró mantener vínculos directos con las autoridades nacionales del espacio, en una aparente desautorización a la conducción de Villaverde en el armado provincial. "Mantengo diálogo directo con autoridades nacionales de su partido, es allá donde se define", lanzó el cipoleño, marcando una grieta inocultable.

tortoriello villaverde (1).jpg

Villaverde, sin embargo, parece tener un control más aceitado del aparato partidario local. Recientemente logró el armado de una lista de unidad para las autoridades provinciales de LLA, consolidando su liderazgo. Además, mostró un discurso de apertura hacia los intendentes cercanos al espacio como Enrique Rossi (Cinco Saltos) y Walter Cortés (Bariloche): "trabajamos muy bien. Esto es un proyecto colectivo. Bienvenidos sean todos aquellos que a través de nosotros encuentran solución".

Otro de los apellidos por el que fue consultada, es el del intendente allense Marcelo Román, que días atrás se mostró con Tortoriello: "el señor Marcelo Román es el intendente y tiene que recibir a todos, como corresponde, y eso no le quita que es el vicepresidente del partido, nos acompaña, está trabajando con nosotros y es de La Libertad Avanza".

anibal tortoriello marcelo roman allen.webp El intendente de Allen y vicepresidente de LLA en Río Negro, recibió semanas atrás a Anibal Tortoriello.

"Acá no tenemos que mirar las mezquindades y tampoco me parece que hay que mirar tan finito, porque si no se pierde mucho el eje y desviamos el foco de las cosas importantes que a los rionegrinos le tenemos que transformar" agregó.

La relación con el PRO, y en particular con Juan Martín, también está en revisión. "Han estado estos últimos 17 años intentándolo y mucho de eso no se logró hacer. Somos dos fuerzas diferentes. Si quieren acompañar, que lo hagan de verdad, sin condiciones. Hoy el único sello que nuestro presidente reconoce en Río Negro es el de La Libertad Avanza", apuntó Villaverde, dejando en claro los límites de una eventual alianza.

Por último, otro que sin dudas ha intentado ganar porotos es Ariel Rivero, que fundó su partido Primero Río Negro con un león como imagen y que busca mostrarse como una una vertiente distinta dentro del espacio libertario para intentar disputarle votos a Villaverde. "Es un usurpador ideológico y de simbología que no representó jamás con su accionar la política que nosotros impulsamos. Siempre fue oficialista del gobierno de turno, es casta" sentenció Villaverde.

ariel rivero campo grande.jpg Ariel Rivero, pichettista de origen, fue intendente de Campo Grande en tres periodos y también legislador.

Mientras tanto, la interna libertaria sigue ganando temperatura. A poco más de cinco meses para la contienda electoral, la disputa aún no está resuelta, pero Villaverde no piensa ceder terreno.