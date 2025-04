Elecciones 2025: Lorena Villaverde y Anibal Tortoriello se disputan la candidatura al Senado por LLA

Aunque su respuesta dejó en claro que no están conformes con las condiciones que pone el cipoleño para ir de candidato: "Si yo quiero acompañar a alguien, acompaño, no pongo condiciones, es incondicional o no es incondicional y de repente nos encontramos con un líder de un espacio que no sé si es el que representa todas las voluntades (...) o sea, ¿está queriendo sacar adelante al país, acompañar el proyecto de Javier Milei o está queriendo solamente sostener sus intereses personales?".

La actual diputada evitó confirmar si Tortoriello será candidato: "La verdad que no es una conversación que hemos tenido. Nosotros hemos trabajado mucho en consolidar nuestro espacio y nuestro equipo de trabajo que recorra la provincia, como no hemos dejado de hacerlo durante todo este año y meses que llevamos en gestión, para interpretar la necesidad del rionegrino y llevarle la solución".

Cabe recordar que hace un mes, Tortoriello expresó a LMCipolletti sus intenciones de encabezar la lista de candidatos al Senado de la Nación adentro de La Libertad Avanza. Este año, al cipoleño se le vence su mandato como diputado del PRO. Ahora alejado de "los amarillos" por su pelea con Juan Martín, conformó su propio espacio CREO Río Negro, pero no le incomoda sumarse a las líneas libertarias dejando su sello relegado.

Claudio Espinoza

Desde adentro de La Libertad Avanza e incluso acompañada por otros referentes a nivel nacional, Villaverde se posiciona como posible candidata a senadora de Río Negro, encabezando la lista. De esta manera, en el caso de obtener un buen resultado electoral, la rionegrina pasaría de la cámara baja a la alta y habría que definir quien ocuparía su lugar en diputados.

Este movimiento le quita muchas posibilidades a Tortoriello ya que no es del riñón libertario y varios referentes lo han cuestionado. Además, Villaverde ha ido creciendo en protagonismo no sólo en Río Negro, también en temas referidos a Vaca Muerta. De esta manera, ¿Se conformaría el ex PRO con ocupar el segundo lugar u optaría por buscar ir como candidato a diputado para no quedar afuera del Congreso?

La alianza PRO-LLA a nivel nacional: ¿una posibilidad lejana?

El diputado del PRO Gabriel Chumpitaz, que visitó LM Play junto a Villaverde, también dejó entrever posibilidades de acuerdos y tensiones con el PRO a nivel nacional.

Mientras en Río Negro se barajan nombres y estrategias, a nivel nacional la relación entre el PRO y La Libertad Avanza es más ambigüa. Al respecto, Chumpitaz fue claro al afirmar: "Entiendo que es tarde para generar un polo republicano en la República Argentina. Pero hay algunos distritos donde se pueden hacer distintas alianzas y coaliciones que permitan generar un triunfo sobre el kirchnerismo o el populismo, que es en definitiva quien generó todo este caos en la República Argentina".

Chumpitaz acompañó a Villaverde y la respaldó para que sea candidata a senadora.

El diputado del PRO, que reconoció que hay tensiones marcadas, especialmente en los grandes centros urbanos: "Hoy ya es tarde. Hay un enfrentamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre La Libertad y el PRO, probablemente haya en otras provincias y no creo que suceda en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que allí puede llegar a haber un acuerdo porque los dirigentes que lideran en esa provincia tienen las intenciones de hacerlo".

Pese a las diferencias, Chumpitaz se mostró optimista respecto al panorama patagónico: “Lo mismo espero que suceda aquí en Río Negro, en Neuquén, en todas las provincias patagónicas”.

En su paso por Río Negro, el diputado del PRO por Santa Fé, no se reunió con ningún referente del partido de Macri y Bullrich en nuestra provincia, una señal clara de las diferencias que existen dentro del espacio.

Elecciones legislativas: ¿Qué se vota en Río Negro y cuándo?

El próximo domingo 26 de octubre, el país se volcará a las urnas para las elecciones de medio término donde se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En nuestra provincia se renovarán las tres bancas de senadores, que pertenecen hoy a Martín Doñate (Unidad Ciudadana), Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) y Mónica Silva (JSRN) y dos de las cinco en diputados: Agustín Domingo (JSRN) y Anibal Tortoriello (PRO).