El rionegrino que presentó un auto deportivo inspirado en Lionel Messi: cuánto vale y su sueño

Reconoce que antes no le gustaba el fútbol. “Acá en Bariloche quizá por una cuestión de clima se practican más deportes bajo techo, como básquet, natación... Te diría que no es tan popular como en otros lados”, sorprende Lucas López , el destacado diseñador rionegrino que acaba de presentar L10: un auto deportivo argentino inspirado en Lionel Messi .

La Pulga, justamente, tuvo mucho que ver para que se interesara de repente por el balompié y en especial por el astro rosarino. “Un día vi por tele una jugada de Messi, la quise volver a ver varias veces y me enamoré, me convertí en fanático suyo . Tanto que pensé que me agarraba un ‘bobazo’ cuando ganamos el mundial, me hizo feliz”, señala el ahora hincha número uno del para muchos mejor jugador de todos los tiempos.

Desde su ciudad natal, anticipa a LM Cipolletti que se harán únicamente “10 piezas iguales” de un auto de “primerísimo nivel, que en tiempos estará “entre los 4 mejores deportivos del mundo” y estima su valor de mercado en “no menos de 350 mil ó 400 mil dólares”.

Lucas López diseñador autos.jpg

La idea surgió en plena euforia por la coronación en Qatar 2022 y fue su esposa la primera en enterarse. Claro que no era fácil ponerla en práctica.

“Había que canalizar esa energía positiva. Era difícil unir esos dos mundos. Diseño automotriz con un jugador de fútbol: lo lógico sería hacerle un homenaje a Fangio, a Froilán González, al Flaco Traverso. ¿Cómo hacés un auto basado en Messi? No podés esperar que el coche cabecee, tire penales, que la trompa tenga la nariz de Lionel. Lo que pensé, entonces, fue que el auto cuente con las características deportivas del ídolo. Que sea de dimensiones no necesariamente reducidas pero mediano, muy ágil y maniobrable, que tenga una aceleración impresionante, que pueda driblear entre conos muy rápido. Es decir cualidades que tiene este jugador de fútbol, trasladarlas a las cualidades simétricas del auto”, comenta quien hoy está en boca de todos por su original iniciativa.

lucas lopez diseñador autos (2).jpg Lucas en acción. Los autos son su fuerte.

“Entonces empecé a dibujar hace dos años y en el camino me contacta mi socio con el que hice muchos de los proyectos anteriores, Laureano Laucha Campanera. Me dijo si tenía ganas de hacer un proyecto nuevo y le comenté que justo estaba armando algo. Nunca en la historia se hizo un tributo a un jugador de fútbol desde la industria automotriz y se interesó. En los últimos días abrí el Instagram y explotó todo -risas-. Ahora estoy en el aprieto de cumplir, así que estamos con Laureano por reunirnos para ponernos a armar el equipo de trabajo de L10-Project”, adelanta Lucas, que se define como un “trabajador silencioso” y no está acostumbrado a tanto ruido mediático.

Un proyecto de 10 bastante costoso

Será una edición limitada. En honor al 10, apenas 10 joyitas que saldrán a la venta. “Serán solamente 10 autos, empieza y termina con los 10 vehículos. No hay planes de hacer una fábrica, ni delirar con nada adicional. Es el número de camiseta, emblemático y son esos 10, ni uno más o uno menos. Eso ayuda muchísimo en términos de inversión, a principio de año que viene vamos a decidir si esto se financia internamente o nos abrimos a inversión externa. Cuando hay un proyecto que no tiene un horizonte claro los inversores no saben cuándo dejan de poner plata y eso genera malestar. Como acá son 10 autos, es mucho más fácil saber cuándo se empieza y se termina: son 10 motores, 10 chasis, todo 10. En la plantilla todo es redondo y abarca la producción completa”, indica el rionegrino.

lucas lopez diseñador autos (3).jpg Otras de las joyitas que contaron con el diseño de Lucas López.

En relación a los costos y al precio final, revela. “Como va a estar fabricado bajos normas FIA, vamos a hacerlo con elementos de competición de primera calidad. No significa que vaya a ser un auto de carrera, incómodo, porque queremos que se pueda usar en la calle. Pero va a tener todo de primerísimo de nivel, seguridad, calidad del chasis, rótulas, amortiguación. De costo rondará entre 150 y 200 mil dólares, o sea como un auto de TC actual. Y el valor para el comprador va a ubicarse fácilmente en los 350 y 400 mil dólares. Será un auto que en tiempos estará entre los mejores deportivos del mundo. Ya lo hemos conseguido con otros autos”, avisa con ilusión.

lucas lopez diseñador autos.jpg También fue protagonista en el Dakar.

“El público al que apuntamos es aquél que entienda el valor de algo hecho con pasión argentina, inspirado en el mejor jugador del mundo, pensado y fabricado por argentinos que fueron inmensamente felices aquél 18 de diciembre de 2022 y que sean conscientes de que, al terminar la décima unidad, ya no habrá ni una más. El L10 apunta a un público exclusivo, apasionado por el diseño, la innovación y los objetos únicos con significado”, acota.

El sueño de que Messi le de like o ¡lo maneje!

Ya hubo un primer intento para poner a la leyenda de la selección nacional al tanto del brillante proyecto que le rinde tributo. Y no será la última…

“Cuando lo tenía casi listo, digo la primera persona que tiene que saber esto es el propio Messi. Le escribí por redes, le aclaré que no iba a usar ni su imagen ni su nombre por cuestiones legales y porque no corresponde. Por ahora no me contestó pero tengo la esperanza de que a medida que avance esto, llegue a sus oídos o a sus ojos. Con que que le ponga un like a una foto ya está, si bien conocerlo sería glorioso. Y ni hablar con que se suba a uno de los autos”, dice esperanzado. Sí, se “da máquina”.

Su historia

Lucas nació en Bariloche donde vivió hasta que al culminar el secundario se fue a Buenos Aires a continuar sus estudios.

“Estudié publicidad porque no podía pagarme la carrera de Diseño en Italia, así que me anoté en un curso de diseño inicial que daba José Luis Denari, allá por 2005. Al terminarlo me ofreció trabajar con él y durante ese tiempo conocí colegas que hoy son amigos, como Luciano Cianni. Más tarde me animé a lanzarme como freelance y pude trabajar con TopRace, con Autobus Mercedes-Benz, en autos del Rally Dakar con Renault y con Donto Racing, Car-X, UAVs para la fuerza Aérea, utilitarios para China, camiones y varios proyectos particulares como modificaciones sobre autos o pick-ups. Una de las experiencias más lindas fue con Italdesign Giugiaro, gracias a Hernán Charalambopoulos, de quien rendí un montón con él como DT de un equipo en el que me encontré con Nicolas Gaudioso, otro colega talentoso de nuestro país. Estoy agradecido con todos, cumplí 20 años en el rubro y he cosechado amistades de incalculable valor”, repasa su rica trayectoria.

lucas lopez diseñador autos (4).jpg

“Hago el diseño estético exterior y el interior, pero el proyecto incluye un equipo de gente, ingeniería, mecánica, electricidad, somos muchas personas. Pero todo empieza con el lápiz y la hoja como ha sido siempre aunque ahora también estamos con los dibujos digitales y modelos matemáticos”, culmina Lucas López. El rionegrino que es el Messi del diseño de autos y le dedica un modelo muy especial al 10.