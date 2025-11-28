El novedoso sistema gratuito que generó un programador rionegrino para "facilitar la vida" de las personas

Un ágil e innovador sistema que le solucionará un problema cotidiano a los vecinos olvidadizos que realizan tratamientos médicos.

El novedoso sistema hará que muchos vecinos se olviden del trastorno que les ocasionaba, justamente, sus olvidos.

Se llama Guillermo Lapetina , le dicen “Lape” y la verdad que “la pegó” con su creación. Un inquieto programador oriundo de Choele Choel desarrolló una novedosa herramienta digital pensada para facilitar la vida de quienes deben seguir tratamientos médicos y, a menudo, olvidan los horarios de cada toma. ¿A quién no le pasa lo de las omisiones de los medicamentos?

Se trata de remedi.com.ar , un sitio web que funciona como recordatorio personalizado de medicación. El original sistema no requiere descarga de la aplicación. Con solo ingresar al enlace, se abre un navegador donde cada persona puede cargar su lista de medicamentos y los horarios correspondientes.

A partir de allí, la herramienta acompaña todo el proceso: cuando llega el momento de tomar una dosis, la plataforma lo notifica y, una vez que el usuario marca la opción “tomado”, el recordatorio se actualiza automáticamente y muestra la próxima toma pendiente.

medicamentos El programador ya había creado un sistema para uso de los docentes.

La intención de Lapetina es que el servicio sea accesible para toda la comunidad. Por eso planea generar un código QR para que las farmacias puedan pegarlo en sus mostradores, permitiendo que cualquier persona acceda de inmediato al sistema desde su celular. “Es totalmente gratuito”, destacó al portal local 7 en Punto.

No es la primera iniciativa de impacto social que impulsa el desarrollador. Años atrás creó un sistema que permite a docentes y familias acceder de manera sencilla y segura a los informes cualitativos que entregan las escuelas de Río Negro.

Reclamo por medicamentos y salud

A propósito de medicamentos, por quinto año consecutivo, el área de Salud Pública se mantiene al tope de las consultas de los ciudadanos, representando el 19% del total según un informe que difundió La Defensoría del Pueblo rionegrina.

Las demoras en la entrega de medicamentos crónicos y oncológicos, sumadas a la falta de prótesis e insumos quirúrgicos, marcaron una constante. El informe atribuye este escenario a restricciones presupuestarias y a dificultades en la cadena de suministros, que impactaron de lleno en pacientes con necesidades urgentes y tratamientos prolongados.

El capítulo dedicado al IPROSS encendió nuevas alarmas en cuanto a la cobertura real de medicamentos. Según precisó la Defensoría, se encuentra entre el 9% y el 11%, muy lejos del 50% previsto por la Ley 2.753. A esto se sumaron quejas por demoras en autorizaciones, trámites administrativos y provisión de prótesis, situaciones que prolongan la espera de pacientes y familias.

defensoría-del-pueblo-de-rio-negr.jpg La Defensoría del Pueblo de Río Negro presentó el informe anual 2023/2024 ante la Legislatura. Archivo

En salud mental, las cifras también fueron motivo de alerta. De 461 internaciones registradas, 414 fueron involuntarias y 120 correspondieron a niñas, niños y adolescentes. En muchos casos, se vincularon a episodios de riesgo de heridas auto infligidas. Como aspecto positivo, Santagati destacó la finalización del proceso de cierre de la clínica Valle Sereno, en línea con las políticas de desinstitucionalización.

En tanto, los servicios públicos se ubicaron como uno de los puntos más álgidos del informe. La Defensoría cuestionó los incrementos derivados de las políticas nacionales de desregulación, especialmente por la falta de gradualidad y equidad territorial en un contexto climático extremo como el patagónico.

Los aumentos en gas (en algunos casos escalaron hasta el 486%) impactaron tanto en hogares como en comercios. En electricidad, el 56% de los reclamos se concentró en facturación, segmentación y subas tarifarias. El servicio de agua tampoco quedó afuera: casi la mitad de las gestiones estuvo motivada por errores de facturación. Frente a este panorama, el organismo volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema tarifario y avanzar hacia un sendero de mayor previsibilidad económica.