La historia de Bruno: el bebé cipoleño que enfrentará su cuarta cirugía y necesita ayuda

Bruno tiene 1 año y 5 meses, nació con hidrocefalia y deberá someterse a una nueva cirugía. Su familia realiza una rifa para cubrir los costos que la obra social no paga.

Bruno Simón Arias Ramírez tiene apenas un año y cinco meses, pero su historia está marcada por una fuerza que asombra . Nació en 2024, con hidrocefalia y una cardiopatía congénita. Desde sus primeros días de vida , su nombre se volvió sinónimo de resiliencia : a las 48 horas de nacido, los médicos le colocaron una válvula para drenar el líquido de su cabeza. Días después, una nueva cirugía fue necesaria por una malformación adicional.

Su mamá, Chantal Ramírez , docente cipoleña, recuerda cada instante como una prueba de fe y esperanza. “ Cuando estaba embarazada, a las 16 semanas nos enteramos que él venía con hidrocefalia. Fue complicado encontrar una clínica que nos atendiera con la obra social. Al principio respondieron bien, pero ahora ya no cubren todo. Ni las terapias ni esta nueva operación”, contó a LM Cipolletti .

La primera intervención fue apenas nació. La segunda, a los pocos días. A los cinco meses, Bruno fue operado del corazón por una tetralogía de Fallot , una de las malformaciones cardíacas más complejas. Ahora, deberá atravesar su cuarta cirugía , programada para el 2 de diciembre en General Roca.

Esta vez, los médicos deberán intervenir por un hidrocele, la acumulación de líquido en los testículos que provoca inflamación y molestias. Aunque se trata de una operación más simple que las anteriores, implica anestesia general, estudios prequirúrgicos y varios días de recuperación.

Sin embargo, el problema no pasa solo por lo médico, sino por lo económico: la obra social (Ipross) informó que no cubrirá el 100% de la intervención. “Nos enteramos que el costo total es de alrededor de $1.200.000, más los gastos administrativos. Por eso organizamos una rifa para poder costearlo. Ya vendimos algunos números y la gente se está sumando con mucho cariño”, explicó Chantal.

La historia detrás de la rifa

Junto a su pareja, Jorge, los padres de Bruno lanzaron una campaña solidaria. La rifa tiene premios donados por amigos y vecinos, y su objetivo es reunir el dinero necesario para cubrir los costos que la cobertura médica dejó afuera. “La obra social nos ayudó al principio, pero hoy sentimos que nos suelta la mano. Todo queda por nuestra cuenta: las terapias, los controles, los viajes”, lamentó la mamá.

Bruno asiste cada semana a sus sesiones de kinesiología, fonoaudiología y estimulación temprana, fundamentales para su desarrollo.

“Los médicos decían que iba a ser una planta, que no se iba a mover ni comunicar. Pero él demuestra lo contrario todos los días. No camina todavía, pero se hace entender, es feliz, le encanta ir a sus terapias y se ilumina cuando ve a sus estimuladoras”, cuenta emocionada.

El costo emocional y el vacío del sistema

El caso de Bruno vuelve a exponer un drama común en muchas familias: la falta de cobertura total por parte de las obras sociales, incluso en patologías severas o discapacidades reconocidas. Las terapias de rehabilitación, los traslados a centros de atención y los tratamientos prolongados terminan siendo afrontados por los propios padres.

“Todo el tiempo hay que estar en control, por su corazón, su válvula y su desarrollo neurológico. No podemos descuidar nada, pero también es difícil sostenerlo económicamente”, explica Chantal, que dedica cada hora al cuidado de su hijo.

Bruno también fue diagnosticado con agenesia del cuerpo calloso, una condición neurológica que requiere seguimiento constante. Por eso, su evolución depende en gran parte del acceso a terapias y controles regulares, algo que hoy está en riesgo por los recortes en cobertura.

rifa beneficio Bruno Los padres se encuentran organizando una rifa solidaria para costear los gastos de la operación.

Una familia que no se rinde

A pesar de las adversidades, el ánimo de Bruno contagia a todos los que lo conocen. “Es un nene muy feliz, con muchas ganas de vivir. Nosotros estamos para acompañarlo, porque sabemos que puede mucho más de lo que dijeron los médicos”, repite su mamá.

El 2 de diciembre, la familia volverá a pasar por una cirugía, pero esta vez no estarán solos. La comunidad cipoleña, como tantas veces, ya empezó a movilizarse para darles una mano.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Chantal Ramírez a través de redes sociales o participar de la rifa solidaria con el alias: luna.deroma.mp