Alerta por tormenta este miércoles en Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo por tormenta para este miércoles en Río Negro y Neuquén . El pronóstico del tiempo extendido anticipa que continuará un período con fenómenos meteorológicos adversos. Al menos hasta el domingo, se prevé el ingreso de aire cálido y húmedo, lo que mantendrá la formación de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en la región.

"Aumenta la inestabilidad los próximos días con probables lluvias y formación de tormentas eléctricas. En cordillera períodos inestables y más cálidos. Durante la próxima semana se mantiene el ingreso de aire cálido y húmedo con formación de tormentas en cordillera, valles meseta y la costa", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Para este miércoles en Cipolletti , las condiciones de inestabilidad persistirán durante el día con una máxima de 26º. Sin embargo, la noche marcará un cambio significativo: se esperan lluvias y chaparrones localmente fuertes con una temperatura de 9º y ráfagas de 42 km/h.

clima tormenta cielo neuquen Omar Novoa

Alerta por tormenta: las zonas afectadas

El SMN emitió alerta por tormenta en Río Negro y la mayor parte de la provincia de Neuquén. En algunos sectores por la tarde y en otros por la noche. "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", indica el organismo nacional.

En Río Negro, el aviso del SMN abarca la zona este del departamento El Cuy y el departamento General Roca, en el que se encuentra Cipolletti.

En Neuquén, estas son las zonas afectadas:

Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú: Miércoles a la noche y jueves a la tarde

Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar: Miércoles a la tarde y jueves a la tarde

Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas: Miércoles a la tarde y jueves a la tarde

Los Lagos: Miércoles a la tarde

tormenta ciudad neuquen Claudio Espinoza

Cómo sigue el pronóstico del tiempo

Durante el jueves, continuará el alerta por tormenta emitido por el SMN. En Cipolletti, el pronóstico es de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, incluyendo la posibilidad de granizo. La temperatura máxima será de 24º con viento del noroeste. Por la noche, el clima pasará a Inestable, con una mínima de 8º y fuertes ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 52 km/h.

El viernes durante el día se prevé cielo cubierto, con una máxima de 22º y viento de 30 km/h. Por la noche se espera una mínima de 6º y se mantendrán los vientos con ráfagas de hasta 41 km/h.

El sábado se espera cielo parcialmente nublado durante el día y viento de 24 km/h. mientras que a la noche volverá el cielo cubierto con una temperatura de 9º y ráfagas de 32 km/h. Finalmente, el domingo se anticipan posibles tormentas durante el día, con una máxima de 23º y ráfagas de 21 km/h, cerrando el período con condiciones inestables por la noche, con una mínima de 7º y ráfagas de hasta 41 km/h. del sudoeste.