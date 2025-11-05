La reacción de la creadora del muñeco por la exhibición en la Alem

Ella es alumna de cuarto año de un colegio cipoleño; el se gana la vida como puede. Los dos son protagonistas de una gran historia. ¿Hubo encuentro?

El muñeco de la Alem que se hizo notar estos días. LMC te contó con lujos de detalles la historia.

Mariagracia , como se llama esta amable estudiante venezolana de 16 años , fue la autora del muñeco extraño con la ayuda de sus compañeras de curso y de su mamá Raquel . Brian , un muchacho que se las rebusca por el centro, el que lo rescató de un container y lo “llevó a la fama” al exhibirlo en plena Alem .

Lo hizo con un noble objetivo y las mejores intenciones, en un humilde reconocimiento a “los malabaristas de la esquina, a los pibes que piden”, según contó a LMC, testigo exclusivo de esta atrapante historia.

Pues bien, ahora te vamos a contar cuál fue la reacción de la creadora de la particular figura que en los últimos días llamó tanto la atención en el centro de nuestra ciudad.

Lejos de molestarse, el primer paso de la joven fue comunicarse con nuestra redacción y revelar el verdadero origen del “querido amigo” que fue encontrado abandonado.

Muñeco de la Alem El Muñeco que el muchacho recuperó del container y exhibió en la Alem. Antonio Spagnuolo

“Es un proyecto que presenté junto a mis compañeras en una feria de ciencias en mi escuela, donde la figura representa el homúnculo de penfield en su porción sensitiva”, aclaró la alumna Mariagracia Márquez.

“El por qué de su desproporción en lengua, labios y manos es porque de esta manera el muñeco trata de graficar cómo nuestro cerebro distribuye la sensibilidad de estas desproporcionadas áreas”, argumentó luego con la mejor predisposición la oriunda de Venezuela.

Además destacó la noble acción y los buenos sentimientos del muchacho que lo encontró: “Me conmueve que el chico haya encontrado en la imagen de este muñeco la identidad de las personas que piden dinero”.

image Mariagracia contó con la colaboración de sus compañeras y de su mamá Raquel para crear el Muñeco. Antonio Spagnuolo.

Más adelante, reveló la comprensible razón por la que el Muñeco llegó al container: “Tuve que dejarlo allí porque el colegio me pidió retirarlo y no podía tenerlo en casa, ya que vivo en un lugar muy pequeño”.

Y eso que por sugerencia de su madre “lo hice más pequeño de lo que yo pretendía, estuve a punto de asignarle otras dimensiones, pero creemos que de esta manera quedó bien”, aseguró la caribeña.

Un gran gesto detrás de otro: cuál fue la reacción de la joven con el chico

La alumna de cuarto año del colegio Descubrir no se quedó con eso y confesó que fue a la esquina “para ver si lo encontraba a Brian pero estaba el otro chico, justo no andaba él por allí. Me dieron ganas de agradecerle, al menos eso le dejé dicho”. Seguramente, si su compinche se olvida, ahora se enterará por esta noticia...

Brian muñeco de la alem Brian el muchacho de la historia del Muñeco con su compañera. Antonio Spagnuolo.

Más allá de que por ahora el encuentro no fue posible, este tierno caso habla muy bien de estas dos personas, dos vecinos cipoleños con enormes sentimientos. Tanto Brian, que restauró un Muñeco que encontró en un container y demostró gran corazón como Mariagracia, que despojada de todo ego no solo que no reclamó derecho de autora sino que le agradeció al muchacho por recuperar de la basura y hacer famosa a su bella pieza. Historias mínimas que merecen ser contadas.

El triste final, pero ¿volverá a torcer a su destino?

Lamentablemente, el sábado apareció ¡decapitado! el Muñeco de la Alem. Sí, sin su cabeza y, encima, con parte de su brazo izquierdo dañado. El resto del cuerpo zafó del presunto acto de vandalismo, ya que en su momento volvimos a la zona y nadie vio nada…

Enterada del cruel desenlace, Mariagracia lo lamentó "mucho porque la gente se estaba sacando fotos, les gustaba nuestro trabajo escolar y una pena también por el muchacho que lo recicló con ese lindo gesto".

Muñeco de la Alem (3) El Muñeco de la Alem, sin su cabeza. ¿Y ahora? Antonio Spagnuolo

No importa quién fue, no se descarta ninguna hipótesis. El Muñeco ya venció a su destino una vez, ojalá que se repita la historia.