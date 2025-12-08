El aula virtual obre minería continúa recorriendo la escuelas de la provincia

El taller virtual ya completó 120 clases en Cipolletti, Ferri, Fernández Oro y Allen, entre otras localidades. En 2026 continuarán los recorrido.

El Gobierno de Río Negro llevó el programa educativo Territorio de Minerales a la Escuela 317 para acercar la minería provincial a estudiantes de 5° grado mediante talleres, juegos y realidad virtual. Es una muestra itinerante que ya completó 120 clases.

La jornada en la Escuela 317 se desarrolló en el marco de la tercera semana de implementación del programa, que ya superó 35 escuelas visitadas y más de 120 talleres realizados en instituciones de Cipolletti, Ferri, Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos, General Roca y Villa Manzano.

Estudiantes y docentes participaron de talleres lúdico-pedagógicos, exploraron el juego de mesa Mineralópolis y recorrieron una mina a través de dispositivos de realidad virtual. La propuesta combina juego, exploración y contenidos pedagógicos vinculados al diseño curricular.

Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería, participó del último taller y expresó: “Estamos muy contentos de vivir otra experiencia de los talleres. Nos recibieron con entusiasmo y los chicos participan y aprenden jugando. Muchas de las cosas que usamos todos los días vienen de minerales producidos en Río Negro, y estos talleres permiten poner en valor ese recurso”.

clase virtual mineria

También destacó el avance del programa al indicar que “llevamos más de 35 escuelas, más de 120 talleres, y tenemos muy buenas devoluciones. Queremos continuar el año que viene y cubrir toda la provincia: Alto Valle, Línea Sur, Atlántico y Cordillera”.

Valor pedagógico para docentes y estudiantes

El enfoque tecnológico y vivencial fue especialmente valorado por las y los docentes.

La docente Ethel Vera señaló: “Fue una experiencia novedosa porque no contamos con estos recursos en la escuela. Los chicos estaban entusiasmados y sorprendidos. El juego es atractivo y muchos descubrieron minerales que no sabían que existían en la provincia. Fue una experiencia muy rica”.

La implementación está a cargo de la consultora Foro 21, que desarrolla los talleres y materiales pedagógicos con anclaje curricular.

Romina Seltzer, coordinadora de talleres, afirmó: “El programa recorre muchas escuelas con muy buena repercusión. Cuando uno juega, comunica; y tanto estudiantes como docentes reciben los contenidos de muy buena forma. Todo está alineado a la currícula de quinto grado”.

Además, anticipó: “Cerramos el ciclo 2025 con las escuelas programadas y visitaremos también una escuela de adultos. Ya nos están escribiendo de muchas instituciones. En 2026 seguiremos recorriendo la provincia”.