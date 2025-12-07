Destacan el rol social del Club Náutico del Lago Pellegrini y su programa Vela Adaptada

Legisladores del radicalismo rionegrino presentaron un proyecto para declarar a la institución de interés provincial. Resaltan las propuestas gratuitas que abre puertas a la navegación.

El Club Náutico del lago Pellegrini tiene sus instalaciones en la Península Ruca Co, donde dictan clases de navegación y desarrollan su programa inclusivo.

Los legisladores de la UCR rionegrina Lorena Matzen y Ariel Bernatene presentaron un proyecto para declarar de Interés Social, Deportivo, Educativo, Turístico y Comunitario l as actividades que desarrolla el Club Náutico del Lago Pellegrini de Cinco Saltos, particularmente la Escuela de Vela gratuita para niñas, niños y adolescentes, y el programa de Vela Adaptada, destinado a personas con discapacidad.

La iniciativa destaca que la institución promueve no solo un “aporte significativo” para la comunidad deportiva náutica, sino que también ayuda al desarrollo “turístico, la integración social y la puesta en valor de uno de los recursos naturales más importantes del Alto Valle de Río Negro”.

Resalta, en este aspecto, al lago Pellegrini por su valor “emblemático” y “destino turístico en crecimiento” , a lo que suman que se encuentra a poca distancias de las ciudades de la región , que lo convierte “en un punto de encuentro regional para familias, deportistas y visitantes”.

Club Náutico Pellegrini

“Sus aguas calmas y templadas permiten desarrollar actividades recreativas durante gran parte del año, consolidandolo como un destino de escapadas y de turismo de cercanía. En los últimos años, el turismo vinculado al agua se ha expandido de manera sostenida en la Patagonia norte”.

Aquí la propuesta pondera que el espejo de agua artificial, que desarrolló un enclave urbano en la península Ruca Co, situada a pocos kilómetros de la localidad de Cinco Saltos, de Contralmirante Cordero y Barda del Medio, “acompañó esa tendencia con nuevas propuestas recreativas, la consolidación de servicios gastronómicos y la instalación de eventos que lo posicionan como un espacio de disfrute, descanso y deporte para la comunidad regional”.

Promoción de la actividad náutica

El pedido de reconocimiento para la entidad lacustre enaltece a la actividad náutica como “motor de turismo y recreación de Río Negro” y en ese marco ubica a la geografía rionegrina, que posee ríos, lagos y embalses “que se han consolidado como escenarios ideales para la práctica náutica, como vela, kayak, remo, windsurf y otras especialidades que integran la gama de “experiencias buscadas por residentes y turistas de todas las edades”.

En esa vidriera Matzen y Bernatene sitúan al Pellegrini por haberse instalado como “punto neurálgico del turismo y la recreación vinculados al agua” no solo por sus características naturales, sino también “por la existencia de instituciones como el Club Náutico, que sostienen actividades formativas, recreativas y deportivas durante todo el año”.

“El impacto turístico y social de estas actividades es innegable: atraen visitantes, movilizan la economía local, generan identidad territorial, fomentan el deporte y fortalecen la relación de la población con sus recursos hídricos”, ponderaron los legisladores radicales.

Club Náutico Pellegrini 3

La distinción también estriba en la labor de instructores, colaboradores y miembros de comisión del club, quienes trabajan en las propuestas de la entidad sin cobrar un peso, totalmente “ad honorem”.

Y subraya que además de esa labor el club fomenta la seguridad náutica, dado que dicta cursos de Conductor Náutico y Timonel de Yate a Vela y Motor, que cuentan con el avalad de la Prefectura Naval Argentina. Asimismo reconoce que más allá de lo deportivo, la institución ayuda a consolidar al lago Pellegrini como destino turístico y náutico “articulando deporte, inclusión, comunidad, ambiente y desarrollo económico”.

Las dos perlas del club

El Náutico del Pellegrini tiene entre sus principales estandartes su Escuela de Vela que funciona desde hace más de 12 años y cuenta en la actualidad con 14 embarcaciones Optimist, un velero de 2.5 metros, otro de 6 metros y embarcaciones de apoyo, todas puestas a disposición de los estudiantes junto con chalecos salvavidas y equipamiento específico, “garantizando inclusión real”.

Lo notable es que los cursos que dictan, destinados a chicos y chicas de entre 7 y 15 años y de 15 a 20, son enteramente gratuitos. Ya han formado más de 2.000 navegantes, y muchos de ellos siguen practicando la disciplina.

“La política de acceso libre y gratuito, sin exigencia de afiliación ni condición económica, democratiza el acceso a un deporte históricamente asociado a sectores con mayores recursos.

Lorena Matzen y Ariel Bernatene.jpg

El otro gran orgullo de la entidad es su programa “Vela Adaptada” que permite navegar a personas con discapacidad en condiciones seguras, con instructores capacitados y embarcaciones adaptadas.

La iniciativa, incluida en el programa “Naveguemos Juntos” desarrollado por la Armada Argentina y el acompañamiento técnico de la Universidad Nacional del Comahue constituye “un avance significativo en materia de accesibilidad en la región”, sostienen los legisladores.

“La accesibilidad al agua —uno de los grandes desafíos en materia de inclusión— encuentra en este proyecto una respuesta concreta y transformadora”, enfatizaron Matzen y Bernatene.