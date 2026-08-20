De Cinco Saltos a Dinamarca: La historia de Homenaje Miyazaki, previo al gran show en un lugar "soñado"

Vendieron rifas y empanadas para llegar al Viejo Continente. Quiénes son, en qué se inspiraron y cómo piensan cautivar al gran público europeo.

Entre la emoción, la ansiedad y los nervios transcurren las horas previas al soñado debut europeo del cuarteto regional Homenaje Miyazaki , que rinde tributo al famoso director de cine y animador japonés y este viernes tendrá el bautismo internacional nada menos que en Dinamarca .

“La verdad que nunca pensamos que llegaríamos hasta acá, pero llevamos mucho tiempo poniéndole dedicación, energía y amor a este proyecto y sentimos que es una gran oportunidad y a la vez un premio . Somos cuatro músicos y docentes de Cinco Saltos que hace más de seis años venimos trabajando en esta idea. Nos invitaron para una celebración por el Día de las Infancias Latinoamericanas ”, resume la pianista Roberta Orlandini en contacto telefónico con LM Cipolletti .

Tras uno de los últimos ensayos en el Viejo Continente antes de la esperada presentación en un teatro céntrico de Aarhus , una de las ciudades más antiguas del país escandinavo, explica por qué se inspiraron en la obra del fundador del famoso Studio Ghibli , dedicado a films de animación.

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“Personalmente adoro sus películas, las veo desde joven y es algo que comparto con mi hijo, mis compañeros de banda y con muchísima gente que disfruta del cine y las temáticas que propone Hayao Miyazaki en cada una de sus pelis; el nuestro es un proyecto musical, un concierto audiovisual”, destaca cuando ya cae la tarde y se debate entre probar una comida típica danesa o inclinarse por un menú “más seguro y conocido” por las dudas.

Quiénes conforman Proyecto Miyazaki

Sol Yacopini , bajista.

, bajista. Tomas Jara , guitarrista.

, guitarrista. Joaquin Orlandini , baterista y percusionista.

, baterista y percusionista. Roberta Olandini, pianista.

Seguidamente revela en qué se basa el imperdible show que ahora estará ante los ojos del mundo. “Es un espectáculo audiovisual. Somos quienes arreglamos la música de las películas del maestro, es decir adaptamos las obras orquestadas a nuestro formato de cuarteto. Hemos hecho un hermoso homenaje, recorremos la historia de cada película. Para cada una que elegimos hay una producción audiovisual que creó un artista de Cinco Saltos, Federico Bater, que va acompañada con música en vivo, siempre con nuestro estilo”.

Las exitosas presentaciones previas

El cuarteto llega con ritmo y una buena preparación ya que en 2026 concretaron dos elogiadas actuaciones. “Fueron hermosas. Una en Cinco Saltos, en formato cuarteto que es como viajamos y en mayo tocamos en Teneas, Neuquén, junto a la orquesta con la que estamos trabajando hace dos años y a un grupo de artistas plásticos que en su momento convocamos y allí seleccionamos 5 artistas de la zona”, destaca Rober.

Cómo llegaron a Dinamarca

Dicen que en definitiva el mundo es un pañuelo. Y que entre valletanos siempre se ayudan y aflora la solidaridad. Y así parece, al menos en este caso.

“Fue gracias a un puente de amistad que hicimos con los creadores de Musa Producciones, Valentina Caudana y Bruno Casco, que son dos artistas músicos de Neuquén que llevan 6 años viviendo en Dinamarca. Agradecidos a ellos. Hicimos gran movida, meses trabajando para poder estar aquí”.

El esfuerzo fue enorme. Desde “hacer rifas, empanadas, hasta montar un show 2 días antes de viajar”, enumeran los malabares que hicieron para reunir los recursos que demandaba el viaje.

Pero llegaron. Ahora es tiempo de disfrutar con responsabilidad y ultimar detalles para la inminente función. “Tenemos una gran comunidad que nos sigue y nos apoya como también muchísima gente que colaboró con nosotros para que pudiésemos venir. Volvemos la semana que viene al Alto Valle”, se despide una de las cuatro fantásticas de Homenaje Miyazaki.

De Cinco Saltos dieron el gran salto a Europa. ¡Bravo!