Cortes de luz programados en Cipolletti y otras localidades

La distribuidora de energía Edersa anunció cortes de luz programados para este miércoles 1 de octubre en diferentes ciudades de la región. Las localidades afectadas son Cipolletti, General Roca, Villa Regina y El Bolsón.

Las interrupciones en el suministro eléctrico se realizarán debido a las obras de mejora y mantenimiento en las redes e instalaciones de las líneas de media y baja tensión . Las intervenciones para la fortalecer el servicio de energía demandarán cortes programados en distintos barrios de ciudades de Río Negro.

En Cipolletti , el corte afectará desde las 8:30 hasta las 12:30 horas en los barrios Martín Fierro y Aras San Juan , loteo Covicom y las viviendas ubicadas sobre calle Larralde. Los trabajos forman parte de un plan para reforzar el sistema eléctrico local.

En General Roca, los cortes se extenderán desde las 9.30 hasta las 12.30 horas y afectarán los barrios Viejo Polo, La Toscana, Pino Azul 1 y 2, La Pedrera, La Campigna y Vista Barda Sur.

El corte en Villa Regina está programado entre las 12.00 hasta las 14.00 horas. Durante ese lapso de tiempo, la interrupción eléctrica alcanzará los barrio Gardin, CGT, Ailen, Tierra del Fuego, Lihué, Los Cerezos, Pulmón Ecológico, Fedalto, Valsechi, Grossi, Progreso y Patagonia.

En El Bolsón, las cuadrillas trabajarán desde las 13.00 a 15.00 sobre el Circuito Mallín Ahogado, entre el ingreso a Costa Río Azul y Soria, además de la zona de Catarata en Mallín Ahogado. Se trata de un sector de difícil acceso que requiere mejoras en las instalaciones para garantizar un servicio más seguro y estable.

Edersa destacó que los trabajos se realizan de manera escalonada con el objetivo de sostener la calidad del servicio eléctrico. En lo que va del año, se concretaron una decena de intervenciones en diferentes ciudades rionegrinas.

Avanzan las obras de electricidad en el Barrio10 de abril y Obrero

El Gobierno de Río Negro avanza con dos proyectos del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) que beneficiarán a más de 700 familias de la ciudad, con energía segura, alumbrado público y una inversión superior a $700 millones.

Las obras se realizan en conjunto con la empresa distribuidora eléctrica Edersa, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Municipio.

En el barrio 10 de Enero, donde 86 familias accedían al servicio eléctrico de manera irregular, se ejecuta la normalización total de la red.

Los trabajos (iniciados hace tres semanas) incluyen:

Instalación de postes y fundaciones para columnas de media y baja tensión.

200 metros de línea compacta de media tensión .

. 1.190 metros de red preensamblada de baja tensión.

Un transformador de 200 KVA y alumbrado público.

La inversión supera los $500 millones y el plazo de obra es de 120 días.

Como innovación, se implementa una experiencia piloto de medidores prepagos, que permitirá a los vecinos administrar su consumo de manera más transparente y previsible.

De forma paralela se ejecuta la obra de alumbrado público en los barrios Obrero A y Obrero B, donde viven 638 familias.

El proyecto prevé:

130 luminarias LED en el sector A.

LED en el sector A. 57 luminarias LED en el sector B.

LED en el sector B. Colocación sobre brazos de acero galvanizado en columnas de hormigón o postes existentes.

Con una inversión de $200 millones y un plazo de 30 días, se busca mejorar la seguridad y la calidad de vida de todos los vecinos.