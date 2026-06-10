Lo sancionaron por sabotear una fiesta patria y ahora demanda al Municipio

Un empleado municipal de Allen fue acusado públicamente de haber saboteado el chocolate. Demandó al Municipio, al intendente y a dos funcionarios.

El intendente Marcelo Román junto a otros dos funcionarios de su gabinete fue demandado por un trabajador municipal a quien ausaron de envenenar una olla de chocolate.

El empleado municipal de Allen que fue denunciado por intoxicar una olla de chocolate destinado a vecinos que habían concurrido a un acto patrio, y que luego fue absuelto, inició una demanda contra el Municipio , el intendente Marcelo Román , el director de Deportes Diego Candia y el ex jefe de Gabinete, Benjamín Marín.

La presentación realizada en el Juzgado de Paz es en concepto de “daño extrapatrimonial” y consiste en un reclamo por 10 millones de pesos dado que el trabajador -que luego accedió a su jubilación- se sintió afectado moralmente debido que lo acusaron públicamente mientras el incidente aún estaba en investigación.

El hecho por el cual Roberto Montivero fue responsabilizado ocurrió el 19 de junio de 2024 en el Polideportivo Municipal, donde él se desempeñaba laboralmente. Según describió en la demanda, esa mañana se presentaron en el recinto personal de la secretaría de Desarrollo Social , a preparar el chocolate que iban a entregar en la Fiesta de la Bandera.

Agregó que se instalaron en el área de la cocina y que todo se desarrolló con normalidad, y hasta se le indicaron algunas tareas para desarrollar. A las 13, hora de cierre de su jornada laboral, se retiró del lugar de trabajo.

Escrache sin pruebas en Allen

Pero en la semana siguiente lo convocaron a una reunión, en la que le informaron que el día en el que se hizo el chocolate “hubo un inconveniente porque encontraron un alambre oxidado dentro de una olla” en que hicieron la preparación. También le anticiparon que pedirían las cámaras de seguridad del establecimiento, porque sospechaban que él había saboteado la chocolatada.

Posteriormente, precisó, le notificaron que le impondrían una suspensión disciplinaria “en el marco del sumario de investigación que llevaría adelante la Junta de Calificación y Disciplina, sobre el hecho en cuestión”.

Sin embargo, aclaró que, durante la tramitación del sumario, Román, Candia y Marín, los demandados, en su rol de funcionarios públicos, “difundieron las noticias sobre el hecho refiriéndose públicamente la responsabilidad sobre lo sucedido al actor”.

Precisó que la acusación la publica en las redes sociales del Municipio, en entrevistas televisivas y radiales en las que se lo responsabiliza del hecho, aunque aún estaba en investigación.

Polideportivo Allen

Sin embargo, esa pesquisa culminó con una resolución dictada el 4 de abril de 2025, a nueve meses de iniciado, en la que se indicó que Montivero había sido absuelto de toda responsabilidad en el episodio.

El hombre dijo que pese a haber sido declarado inocente, “el daño por el reproche público de una acción que no había cometido, merece reparación”, y por ese motivo impulsó las acciones judiciales.

Por su situación de jubilado y dado que es su único ingreso, requirió el beneficio de litigar sin gastos, el que fue otorgado por el Juez de Paz Antonio Barrera Nicholson tras evaluar su estado patrimonial.

Montivero relató que había ingresado a trabajar al municipio en1984 y que dos años después pasó a planta permanente en el área de Servicios Públicos, donde ejerció distintas funciones y jerarquías. Hasta que asumió Román, en diciembre 2023, y lo mandaron a cumplir tareas en el Polideportivo Municipal.

A parte de este caso, Román tiene otra causa abierta en la Justicia. Está involucrado por presunta administración fraudulenta y peculado junto al empresaio Sebastián Ocampo, como partícipe necesario.