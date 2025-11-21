Corrió una maratón en Bariloche y se desplomó en la llegada: sufrió un paro cardíaco

El atleta oriundo de Córdoba fue asistido con maniobras de RCP y con un desfibrilador. El hombre está internado en el hospital y su estado de salud es estable.

Momentos desesperantes se vivieron cuando un atleta que corría una maratón se desplomó a sólo metros del arco de llegada , en el centro cívico de Bariloche. El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que generó un inmediato operativo para reanimar al hombre con maniobras de RCP y la utilización de un desfibrilador , hasta que recuperó los signos vitales.

Se trata de un corredor que participaba del Patagonia Bariloche By UTMB , la exigente competencia de running en la naturaleza que inició la noche del jueves y esta mañana comenzaban a llegar los primeros corredores a la línea de llegada.

El atleta estaba a metros de llegar a la meta, ubicada en pleno Centro Cívico, cuando se desplomó a escasos metros del arco de llegada. El colapso del hombre motivó un operativo inmediato de asistencia por parte del personal médico y trabajadores de Protección Civil.

La asistencia inmediata y las maniobras de RCP, claves en el desenlace

Según relataron testigos del hecho, el atleta había sufrido un paro cardiorrespiratorio, por eso los equipos de emergencia rápidamente comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la utilización de un desfibrilador portátil para estabilizar al hombre.

La inmediata intervención de los equipos de emergencia fueron claves para que el atleta recuperara los signos vitales mientras se esperaba la llegada de la ambulancia y evitar el fatal desenlace. Los testigos apuntaron a la exigencia de la competencia de running en terreno montañoso, ya que es una maratón con una extensión de 12 a 130 kilómetros.

El atleta está fuera de peligro

Protección Civil dispuso de un móvil sanitario en el lugar y el deportista fue trasladado de urgencia al Sanatorio San Carlos, donde permanece internado bajo observación. Desde el centro de salud informaron que continúa bajo monitoreo, pero fuera de riesgo debido a la inmediata intervención de las maniobras de RCP durante los primeros minutos tras la descompensación.

El estado de salud del hombre es estable y se encuentra fuera de peligro. El atleta es oriundo de Córdoba, llegó a la ciudad patagónica para participar de la Patagonia Bariloche By UTMB. Su familia ya fue informada sobre el incidente que ocurrió en pleno centro cívico.

Cómo es la exigente carrera Patagonia Bariloche by UTMB

El Patagonia Bariloche by Ultra-Traeil du Mont- Blanc es una competencia internacional de trail running que forma parte de las UTMB World Series que se celebra cada año en San Carlos de Bariloche. Los ganadores de las categorías más largas obtienen un pase directo para participar en el prestigioso evento UTMB Mont Blanc en Francia.

Los exigentes circuitos se realizan en paisajes patagónicos en cercanías al Cerro Otto, Cerro Catedral, Arrayanes, Nahuel Huapi y Frey. Se trata de una competencia de carrera que se desarrolla en terrenos naturales como montañas, bosques y senderos, que se caracterizan por la variabilidad del terreno, el desnivel y la naturaleza irregular de la superficie.

Este tipo de carreras combina elementos de running y senderismo, lo que requiere un esfuerzo para la superación de desniveles pronunciados y obstáculos naturales como rocas y ríos.

La Carrera del circuito Otto tiene una extensión de 12 kilómetros, el recorrido Arrayanes tiene 22 kilómetros, el circuito Nahuel Huapi tiene 33 kilómetros de camino, el circuito Bella Vista impune el desafiante recorrido de 55 kilómetros. Además, el circuito Frey tiene el extenso recorrido de 80 kilómetros y la carrera más exigente es el circuito Tronador con 130 kilómetros de extensión.