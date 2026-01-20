Caminatas en el Puerto Viejo invitan a descubrir un paraíso natural escondido en el Alto Valle

Este martes retoma la deslumbrante excursión en Fernández Oro. Los detalles para participar y los asombrosos hallazgos de especies inéditas.

“Viene gente de otras ciudades y muchos vecinos se quedan asombrados con la belleza del lugar, con las especies de aves inéditas que encuentran y con todo lo que se ha logrado en poco tiempo”, resume Pablo Fica , de Guardianes del Río y uno de los hacedores de la recuperación de este imponente espacio natural en la costa de Fernández Oro .

Aquellos que aún no descubrieron este paraíso en pleno Alto Valle hoy tienen una nueva oportunidad. Es que la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad orense, en conjunto con el Taller de Educadores Ambientales Municipales, invita a participar de las caminatas recreativas y saludables que se desarrollan los martes y jueves de 18:30 a 20 en la Reserva Municipal Puerto Viej o.

“Esta iniciativa, de carácter libre y gratuito , tiene como eje central la realización de actividad física en un entorno natural recuperado, permitiendo a los asistentes entrar en contacto directo con la flora y fauna autóctona mientras recorren circuitos que varían entre los 3,5 km y 5 km de extensión”, comentaron desde la Muni .

La propuesta busca consolidar el rol de este espacio como área protegida, por lo que las actividades se mantendrán durante todo el año con el objetivo estratégico de aumentar la presencia institucional y comunitaria en el lugar, ayudando así a prevenir situaciones críticas que afecten la biodiversidad, tales como la tala, la caza y otros problemas ambientales.

Durante el trayecto, los participantes ingresan al bosque nativo de ribera y transitan diversos sectores del área hasta alcanzar los sectores costeros que ofrecen una vista privilegiada sobre la margen sur del río. El único requisito para sumarse es completar el formulario de inscripción a través del enlace publicado en las redes sociales y la página oficial de la Municipalidad. O comunicándose telefónicamente a la Dirección de Turismo: 299-6261028 o vía Pablo Fica: 299-4061195.

Asimismo, es importante destacar que el programa "Verano en movimiento" es el resultado de una colaboración interinstitucional entre la Asociación Civil Guardianes del Río Negro y la Municipalidad de General Fernández Oro, uniendo esfuerzos para potenciar la protección y el disfrute de la reserva municipal.

Más detalles de Puerto Viejo, un verdadero encanto natural

Este hermoso espacio verde se encuentra apenas a 5 kilómetros de la localidad de General Fernández Oro, a 10 km de Cipolletti y a 15 km de la ciudad de Neuquén, lo que lo convierte en un destino que no pueden dejar de visitar los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Tomaron nota de ello decenas de familias que ya le sacan el jugo al majestuoso sitio.

“Con más de 48 hectáreas de bosque, que albergan una increíble diversidad de árboles y fauna, es el lugar ideal para disfrutar de un paseo costero, actividades deportivas como ciclismo, caminatas, trekking y kayak, o simplemente relajarse en un entorno natural inigualable. Ven y descubre este refugio ecológico, completamente gratuito, con acceso privilegiado a playa increíble”, lo promocionan desde la Muni y también la organización Amigos del Río, que lidera Pablo Fica, el ex policía que mucho tuvo que ver en la recuperación del increíble bosque.

Bahía de Oro Fica, clave en la recuperación de Puerto Viejo en Oro.

El Tarzán de Oro, como lo bautizó LMC en el inicio del proyecto, ya que le ponía el cuerpo, el alma y el corazón a la misión que parecía imposible: recuperar las tierras y luego reconvertir el sector selvático en un lugar turístico.