La playita de ensueño que ya se disfruta cerca de Cipolletti

No obstante, un dato no menor es que el majestuoso sitio aún no cuenta con servicio de guardavidas, por lo cual todavía no fue declarado balneario habilitado y los menores solo pueden ingresar al agua bajo la atenta supervisación de "mayores responsables".

image.png

Se trata de la Reserva Natural que está estratégicamente ubicada a solo 3 km de la Ruta Nacional 22, con acceso directo también desde la Ruta Provincial N° 65, más precisamente en la calle conocida como "La Criollita" (el punto de referencia para doblar es la YPF, de allí al fondo).

Este hermoso espacio verde se encuentra apenas a 5 kilómetros de la localidad de General Fernández Oro, a 10 km de Cipolletti y a 15 km de la ciudad de Neuquén, lo que lo convierte en un destino que no pueden dejar de visitar los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Tomaron nota de ello decenas de familias que ya le sacan el jugo al majestuoso sitio.

“Con más de 48 hectáreas de bosque, que albergan una increíble diversidad de árboles y fauna, es el lugar ideal para disfrutar de un paseo costero, actividades deportivas como ciclismo, caminatas, trekking y kayak, o simplemente relajarse en un entorno natural inigualable. Ven y descubre este refugio ecológico, completamente gratuito, con acceso privilegiado a playa increíble”, lo promocionan desde la Muni y también la organización Amigos del Río, que lidera Pablo Fica, el ex policía que mucho tuvo que ver en la recuperación del increíble bosque.

image.png

El Tarzán de Oro, como lo bautizó LMC en el inicio del proyecto, ya que le ponía el cuerpo, el alma y el corazón a la misión que parecía imposible: recuperar las tierras y luego reconvertir el sector selvático en un lugar turístico.

image.png

Uno de los grandes héroes de esta historia cuenta a LMCipolletti: “Con relación a la primera etapa hay muchas cosas para mencionar, el proyecto tomó una dimensión increíble, nunca pensamos que el lugar iba a ser tan concurrido. Sabíamos que tenía una belleza increíble, pero pensamos que la gente iba a tardar en llegar. Los últimos fines de semana nos encontramos con el arribo de muchos vecinos, se ha convertido en un punto de encuentro entre los habitantes de la zona”, celebra Fica, mientras supervisa que todo esté en condiciones y su hijo se divierte en el Río con un bote inflable.

“La posibilidad de acampar, tener esa cultura sobre el Río como nunca antes… Se siente en el ambiente que es muy disfrutable, para los niños, para personas jóvenes, adultas, es increíble. Volvemos a sentir que el lugar tiene un potencial inmenso, queremos hacer el mejor paseo costero de la Patagonia, ya lo saben”, reitera el objetivo de máxima, a largo plazo, con mucha convicción.

Normas de convivencia:

-Prohibido el uso de armas de fuego y aire comprimido.

-Prohibida la tala de árboles y la alteración de flora y fauna autóctona.

-Prohibido hacer fogones dentro del bosque nativo. Solo se permite en áreas habilitadas, lejos de los árboles.

image.png

-Prohibido ingresar al agua, salvo bajo estricta supervisión de adultos responsables.

-Prohibida la navegación con motor en la bahía y arroyos.

-Prohibido dejar basura; por favor, utilicen las cestas de reciclaje disponibles.

Un poco de historia

“La designación de "Puerto Viejo" enaltece un legado impreso en la historia. Esta denominación evoca no solo la memoria de barcos y vapores que surcaron estas aguas, sino también la importancia de este sitio como un epicentro en la expansión territorial y el desarrollo económico de nuestra localidad. albergó el próspero puerto de General Fernández Oro hasta 1940, un enclave vital en el intercambio comercial y el transporte fluvial. Este puerto fue el corazón de la actividad, ofreciendo servicios de carga y comodidades para pasajeros. Su declive inició con la llegada del ferrocarril y la construcción de la Estación MEC, marcando el fin de una era. Un vestigio histórico notable es la vieja balsa semienterrada, la Balsa Isla 9, un testamento visual de las actividades fluviales pasadas y símbolo de la importancia histórica del sitio para la navegación y el comercio regional”, explican los hacedores del genial proyecto.

Los guardianes del Río

Pablo Fica (Presidente)

Tramolao Collinao

Joselito Darío

Ule Mónica Yanina

Osses Eugenio Javier

image.png

Lambrecht Héctor Oscar

Moya Alarcón Verónica Esperanza

Fica Lillo Hernán Omar

Quiroga Gisella Norma Evelin

Fica José Enrique

Gomez Martín Adan

Fica Hernán Matías

Lo cierto es que Oro llegó a buen Puerto con una playita de ensueño...